Aleksejev Kiievi pommivarjendist: elu käib

"Aktuaalse kaamera" korrespondent Anton Aleksejev, kes koos operaator Kristjan Svirgsdeniga veetis teise öö Kiievi metroos pommivarjendis, vahendas ERR-i hommikuprogrammidele muljeid maa alt: vett ja õhku on, õnneks on ka internet ja elekter, nii et elu käib ja meeleolu on patriootlik. Inimeste peamine hirm on eelkõige seotud Venemaa presidendi tuumarelvaähvardusega.

Metroojaamas, kus "Aktuaalse kaamera" meeskond viibib, magab üle saja inimese põrandal, mõnel on madrats külje all. ERR-i ajakirjanikud magasid rongis istmetel. "Natuke külm on, aga vett ja õhku on, süüa vahepeal saame. Elu käib," edastas Aleksejev Raadio 2 hommikuprogrammile. Vahepeal jagavad metrootöötajad abipakke, kuid sellest kõigile ei piisa.

Maa all on ka internet ja elekter, nii et saab telefoni laadida. Inimesed lakkamatult loevad internetist uudiseid, et olla kursis, mis üleval toimub. "Välja ei lubata, sest linnas käib siiani erioperatsioon, tabatakse diversioonigruppe."

Aleksejev tõdes ETV saatele "Terevisioon", et baastasemel on elu pommivarjendis organiseeritud, aga selge on see, et inimesed on sellises olukorras esimest korda ja paljud pole selleks valmis. Näitena tõi Aleksejev, et enne magamaminekut võttis osa inimesi üleriided seljast, mispeale ajakirjanik soovitas seda mitte teha, kuna metroos on külm.

Praegu tundub olukord inimtühjas Kiievis rahulik, öösel oli linnas olnud kuulda õhuhäiret.

"Terevisiooniga" rääkides märkis Aleksejev, et infooperatsioon käib mõlemalt poolelt: venelased postitavad pilte ja videoid, kus näitavad, nagu nad oleks igal pool ja nagu Ukraina oleks sõja juba kaotanud. Ukraina omakorda näitab, et nemad pole kaotanud. Võitlus jätkub igal juhul.

Metroos varjuvate inimeste seas levivad lähiaja kohta erinevad arvamused: mõned tahavad varjendisse jääda, osa tahab välja ja rindele minna, osa soovib linnast evakueerida oma pere ja lähedased.

"Meeleolu on väga patriootlik, kindel," kirjeldas Aleksejev, lisades, et valdavalt suhtlevad inimesed metroos vene keeles. Kiiev on suur mitme miljoni elanikuga linn, kus elab eri päritolu inimesi, mistõttu on Aleksejevi sõnul kummaline kuulda Putini väiteid, nagu vajaks vene inimesed Ukrainas Venemaa kaitset genotsiidi vastu. "Raske on aru saada, mis on nende (pommivarjendis viibijate – toim.) emakeel, kõik on kakskeelsed, siin rahvuses pole üldse asi, asi on inimeste meeleolus. Nad on ukrainlased, oma riigi kodanikud ja nende jaoks need väed on küll võõrad."

Praeguseks on näha, et Putini välksõda on ebaõnnestunud. "Inimesed loodavad, et läbirääkimised toovad mingi tulemuse," nentis Aleksejev. Tema sõnul kardavad inimesed eelkõige tuumarelva. "Tuumarelvaga ähvardamine näitab Putini nõrkust, et tavarelvaga ei õnnestu ja viimane võimalus on surra ja kaasa võtta nii palju inimesi kui võimalik. Teisest küljest kõik kardavad, sest tuumarelv on tuumarelv."