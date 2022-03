EL heitis seitse Vene panka SWIFT-ist välja

Euroopa Liit teatas, et heitis seitse Vene panka välja välja ülemaailmsest maksesüsteemist SWIFT.

Sanktsioonide alla pandi Venemaa suuruselt teine pank VTB, samuti Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank (PSKBI.MM), Bank Rossiya, Sovcombank and VEB.

Neil on aega kümme päeva SWIFT-i süsteemis tegutsemise lõpetamiseks. SWIFT ütles pressiteate vahendusel, et ühendab seitse panka oma võrgustikust lahti 12. märtsil.

Mitu panka on öelnud, et nende tegevust SWIFT-ist väljaheitmine ei mõjuta. Näiteks VEB selgitas, et tema tegevus keskendub suuresti koduturule ning rahvusvahelisteks tehinguteks kasutab Vene keskpanga välja töötatud teavitussüsteemi SPFS.

Sovcombank ütles samuti, et kuna muud sanktsioonid on juba blokeerinud panga võimaluse teha välismakseid, siis ei ole SWIFT-ist lahkumisel mõju.

Läbi süsteemi SWIFT saadetakse iga päev maksekorraldusi mitme triljoni dollari ulatuses. Selles osaleb üle 10 000 finantsorganisatsiooni 210 riigis.