Venemaal levivad kuuldused keskpanga juhi erruminekust

"Ei, me ei ole sellest teadlikud. President [Vladimir Putin] on korduvalt andnud oma hinnangu keskpanga tööle," ütles presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanike küsimustele vastates.

Ukraina endine peaminister Aleksei Gontšaruk oli sotsiaalmeedias kirjutanud, et Nabiullina on esitanud lahkumisavalduse, kuid president Putin on selle tagasi lükanud, vahendas ajaleht Kommersant.

Väidet Nabiullina ametist lahkumise kohta kinnitas hiljem ka Ukraina väljaanne Obozrevatel, viidates oma allikatele. Sellekohaselt olevat Nabiullina öelnud peaminister Mihhail Mišustinile, et sooviks ametist lahkuda.

Venemaa rahandus on pärast rünnakut Ukrainale sattunud lääneriikide kehtestatud sanktsioonide tõttu väga keerulisse olukorda, Vene valuutareservid välismaal on külmutatud, keskpank on tõstnud intressimäära, inimeste valuutahoiuste väljavõtmisele on seatud administratiivsed piirid, Vene rahandusinstitutsioonid on suuresti muust maailmast ära lõigatud, reitinguagentuurid on alandanud Venemaa krediidireingut.