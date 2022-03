Tartu kavatseb Võidu silla ümber nimetada

Võidu silla nime muutmine sai Isamaa erakonna soovil kirja juba sügisel Tartu koalitsioonileppesse.

Ukraina toetusavaldusel tõi volikogu esimees Tõnis Lukas (Isamaa) Võidu silla taas teemaks, ning nüüd on enamus volikogust valmis selle ümber nimetama.

"See, mis tähistab võitu Suures Isamaasõjas, ei ole sugugi võit eesti rahvale ja paljudele teistele rahvastele, sellega algas suur ja jõhker okupatsioon. Nii et see ei ole meie võit, mida tähistada," ütles Lukas.

Semiootik Tiit Remmi sõnul peaks aga linnaruumi tähistustele jääma ajalugu, mis vajab selgitamist ning tekitab diskussiooni.

"Kui meil ei ole ühtegi probleemset nime linnas, siis ei saa ka lapsega linnas jalutades tekkida küsimus, et miks see siin on Võidu sild," lausus ta.

Remmi hinnangul võiks uus nimekonkurss leida siis vähemalt tugeva ja meeldejääva nime, sest praegu pole peale Kaarsilla teiste sildade nimed eriti laialt kasutuses.

Eeldan et teisest maailmasõjast, sest see ehitati nõukaajal. Aga mis te arvate linnavalitsuse plaanist see nimi ära muuta? Ükskõik.

"Ma arvan et sillal on nimi olnud aastakümneid, samamoodi on olnud sotsiaalmeedias, et äkki Vene bussipeatus võiks teist nime hakata kandma. Ma ei ole seda meelt, et peaksime kõik nimed, mis seonduvad teise maailmasõjaga, vene kultuuriga, ära muutma. Kindlasti mitte, las ta olla Võidu sild. Mind ta ei sega ja ma arvan et suurt osa inimestest samuti mitte," leidis tartlane Ervin.

Lukas ütles, et teiste ehitiste või tänavate nimemuutmise vajadust ta Tartus ei näe. Võidu silla uue nime avaliku konkurssi plaanib linn avada järgmisel nädalal.