Saarde valla saun ei pea uksi sulgema

Info läbirääkimistega pakkumise korraldamise kohta on ära toodud Saarde valla kodulehel. Pakkumisi, kus tuleb kirjeldada oma plaani kinnistu tasuta kasutamiseks, on aega esitada kuni 25. märtsini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mis saab siis, kui ühtki pakkumist ei tule, ei osanud Saarde vallavolikogu esimees Eiko Tammist öelda.

"Täna on siis volikogu võtnud vastu eelarve, mille järgi saunad on kindlasti lahti kuni maikuuni ja on pannud Saarde valla kodulehele teavituse, et pakume avalikuks kasutamiseks saunasid. Valla vara antakse tasuta üle mõnele kogukonnale või kodukonna eestvõtjale," ütles Tammist.

"Kui inimesed tahavad ja hoolivad oma kogukonnast ja seda on ka näidanud see meelsus, et ikkagi kogunetakse ja soovitakse kaasa rääkida, siis suure tõenäosusega need saunad kinni ei lähe ja erasektor - MTÜ-d või keegi isik - hakkab neid pidama ja saunamõnusid saab ka edaspidi nautida," lisas Tammist.