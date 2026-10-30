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Kihelkonna kalmistul lõhkusid haudasid lapsed

Eesti
Kihelkonna kalmistut lõhkusid lapsed.
Kihelkonna kalmistut lõhkusid lapsed. Autor/allikas: ERR
Eesti

Saaremaa Kihelkonna kalmistul lõhuti ja kahjustati nädalavahetusel üle saja haua. Saarte Hääl teatas, et surnuaial käisid vandaalitsemas kaks last – 8- ja 10-aastane poiss.

Ühe poisi lapsevanem jagas Kihelkonna inimeste Facebooki grupis käsitsi kirjutatud kirja, kus laps palub vabandust surnuaia lõhkumise eest.

"Palun andeks, et lõhkusin surnuaeda. Ja ma kahetsen ja ma luban, et ma enam kunagi nii ei tee," vahendas Saarte Hääl poisi kirja.

Samas grupis pöördusid kogukonna poole ka laste vanemad ja vanavanemad.

"Meil on vanemate ja vanavanematena südamest kahju, et meie laps on oma teoga põhjustanud Kihelkonna kogukonnale korvamatu kahju ja hingevalu," kirjutavad nad.

Kriminaaluurimist läbi viiv prokuratuur kinnitas ERR-ile, et Kihelkonna kalmistu juhtumiga seoses on kaks alla 14-aastast poissi üle kuulatud, kes on prokuratuuri hinnangul juhtunuga seotud.

Kuressaare politseijaoskonna menetlusgrupijuht Rein Rand sõnas reede pärastlõunal kommentaaris ERR-ile, et juhtunu osas algatati kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist.

21 aastat kalmistuvahi ametit pidanud Margus Saar ütles teisipäeval "Aktuaalsele kaamerale", et sellist olukorda nägi ta kalmistul esmakordselt.

"Praegu politsei tegi kindlaks, et 105 hauda. Hauakive on katki läinud - maha lükatud ja siis purunenud. Kallid kalmulaternad, mis on tehtud graniidist, nende klaasid on sisse pekstud ja on lillekahjusid. Kaldun arvama, et pühapäevane päev oli see päev ja noored inimesed. Jalajälgi on selliseid," ütles Saar.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnagrupijuht Minna Raun lausus, et sellise mahuga vandalismi pole varem olnud.

"Selle eest on karistuseks ette nähtud rahatrahv või vangistus. Kui on tegemist alaealistega, siis karistusliik jääb täpselt samaks. Sellise mahuga vandaalitsemine leiab aset ikkagi esmakordselt," ütles Kuressaare politseijaoskonna piirkonnagrupijuht Minna Raun.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Saarte Hääl

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