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Reuters: USA palus Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta

Välismaa
Pentagoni poliitikajuht Elbridge Colby
Pentagoni poliitikajuht Elbridge Colby Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Daniel Heuer
Välismaa

Neli asjaga kursis olevat allikat ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et USA kaitseministeeriumi ametnikud on viimastel nädalatel palunud mitmel NATO liikmesriigil, sealhulgas Eestil, Lätil ja Leedul, vähendada avalikes sõnavõttudes Venemaast lähtuva ohu rõhutamist.

Pentagoni hinnangul võivad Euroopa juhtide teravad väljaütlemised Venemaa kohta kahjustada Euroopa julgeolekut. Allikate sõnul on riikide seas, kellel paluti avalikes sõnavõttudes vaoshoitum olla, Leedu, Läti ja Eesti. Allikad soovisid jääda anonüümseks. 

Ühe allika sõnul on USA ametnike tähelepanu pälvinud Euroopa juhtide vihjed, et Venemaa on nurka surutud ja kasutab üha meeleheitlikumaid meetmeid, kuna tema sissetung Ukrainasse aeglustub. Väidetavalt oli üks sõnumi edastanud USA ametnikest Pentagoni poliitikajuht Elbridge Colby. USA ametnikud ei edastanud oma soovitust agressiivselt, ähvardavalt ega vastasseisu tekitaval viisil. 

"Colby ütles hiljuti ühele Balti riikide ametnikule, et venelasi ei tohiks torkida," ütles üks asjaga kursis olev allikas Reutersile. 

Ühe Euroopa ametniku sõnul oli Pentagoni erasõnum Euroopa liitlastele sisuliselt järgmine: "Me aitame teid ja ameeriklased on teie kõrval, aga ärge tehke Venemaa teemal liiga palju kära."

Eraldi kohtumisel palus Pentagon ka Eesti delegatsioonil olla oma avalikes sõnavõttudes mõõdukas. Allikas ei täpsustatud, kas Pentagoni esindajad oleksid väljendanud rahulolematust mõne konkreetse avalduse suhtes.

Eesti, Läti ja Leedu kaitseministeeriumid ei vastanud kohe uudisteagentuuri Reuters kommentaaritaotlustele. NATO  keeldus samuti kommentaaridest.

Reuters kirjutab, et USA sõnumid peegeldavad NATO-s käivat arutelu selle üle, kuidas avalikkuses käsitleda Venemaa ohtu.

Osa Lääne ametnikke leiab, et Venemaa ohtu ei tohiks avalikult üle tähtsustada, sest see võib mängida kaardid Kremli kätte. Nende sõnul püüab Moskva külvata hirmu ja õõnestada toetust Ukrainale.

Teised ametnikud leiavad, et Euroopa valitsused peavad olema läbipaistvad, et selgitada valijatele, miks on Moskva ohjeldamiseks vaja eraldada ressursse. See on eriti oluline praegu, mil Venemaa näib hoogustavat kogu Euroopas sabotaažikampaaniat. 

Pentagoni soovitus Euroopa riikidele Venemaa teemal vaoshoitumalt rääkida tekitas vähemalt ühes Euroopa ametnikus hämmingut, sest Balti riikide luureteenistused on viimastel kuudel ise hinnanud suhteliselt väikeseks tõenäosust, et Venemaa hakkaks NATO kollektiivkaitset otseselt proovile panema. Teised NATO riikide luureteenistused on seevastu avalikult hoiatanud, et Venemaa võib lähiajal oma sabotaažikampaaniat intensiivistada, vahendas Reuters.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

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