USA-s toimuval G20 kohtumisel jäi ühisfoto Lavrovi kohaloleku tõttu ära

Kaks ametnikku kinnitasid BBC-le, et reede hommikuks plaanitud ühisfoto pildistamine jäi ära.

Maailma suurimate majanduste tippdiplomaate koondavat kohtumist võõrustab Atlantas USA välisminister Marco Rubio.

Ukraina ei kuulu G20 riikide hulka, kuid viimastel aastatel on neid sarnastele kohtumistele kutsutud. Seekord aga Ukraina kutset ei saanud.

Ukraina ja USA suhted muutusid sel oktoobris eriti pingeliseks, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trumpi vahel puhkes diplomaatiline vastasseis seoses Kiievi rünnakutega Venemaa naftataristule.

Kohtumisel viibib ka Suurbritannia välisminister Ed Miliband ning diplomaatilise allika kinnitusel kuulus Ühendkuningriik pildistamisest keeldunud riikide hulka.

Ühe Briti ametniku sõnul on Ühendkuningriik alates sissetungist Ukrainasse hoidunud otsesest kahepoolsest suhtlusest Venemaa ministritega ning seda poliitikat ei kavatseta muuta.

USA ametniku teatel jäeti pildistamine ära pärast seda, kui sai selgeks, et osa delegatsioone ei soovi ühisfotol osaleda.

"Selle asemel, et lasta tseremoniaalsel pildistamisel diplomaatiliseks segajaks muutuda, otsustas USA fotost loobuda ja keskenduda sisulistele aruteludele," lisas ametnik.

USA ja Venemaa suhted näivad olevat viimastel nädalatel osaliselt soojenenud, kuna Trump peatas osade Moskvale kehtestatud sanktsioonide kehtivuse ja sõlmis kokkuleppe Venemaa diislikütuse importimiseks Ühendriikide turule.

Otsuse taga on Trumpi püüdlus langetada enne novembri alguses toimuvaid vahevalimisi USA kütusehindu. Sellele eelnesid kuudepikkused pingutused Iraani sõja poliitiliste tagajärgedega toimetulekuks.

Ukraina ja Euroopa liitlased on Trumpi kokkulepet Venemaa president Vladimir Putiniga teravalt kritiseerinud.

Zelenski nimetas seda Putinile tehtud kingituseks, mis kujutab endast "investeeringut sõtta, mida tuleks pikendamise asemel hoopis lõpetada".

Trumpi sõnul on mitme Venemaale kehtestatud sanktsiooni peatamise eesmärk hoida Moskvat Venemaa ja Ukraina sõja teemaliste läbirääkimiste laua taga.

Putin on kinnitanud, et varasemalt sel aastal diislikütuse ekspordikeelu kehtestanud Venemaa on valmis varustama nafta ja naftatoodetega nii USA-d kui ka maailmaturgu.

Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal ning kontrollib praegu ligikaudu viiendikku Ukraina territooriumist.

Viimastel nädalatel on Moskva hoogustanud ohvriterohkeid raketi- ja droonirünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele.