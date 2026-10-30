X!

USA-s toimuval G20 kohtumisel jäi ühisfoto Lavrovi kohaloleku tõttu ära

Välismaa
Venemaa välisminister Sergei Lavrov G20 kohtumisel
Venemaa välisminister Sergei Lavrov G20 kohtumisel Autor/allikas: SCANPIX/DPA/Michael Kappeler
Välismaa

Euroopa diplomaadid keeldusid USA-s toimuval G20 välisministrite kohtumisel koos Venemaa välisministri Sergei Lavroviga ametlikule ühispildile minemast, mistõttu tühistasid võõrustajad kavandatud pildistamise.

Kaks ametnikku kinnitasid BBC-le, et reede hommikuks plaanitud ühisfoto pildistamine jäi ära.

Maailma suurimate majanduste tippdiplomaate koondavat kohtumist võõrustab Atlantas USA välisminister Marco Rubio.

Ukraina ei kuulu G20 riikide hulka, kuid viimastel aastatel on neid sarnastele kohtumistele kutsutud. Seekord aga Ukraina kutset ei saanud.

Ukraina ja USA suhted muutusid sel oktoobris eriti pingeliseks, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trumpi vahel puhkes diplomaatiline vastasseis seoses Kiievi rünnakutega Venemaa naftataristule.

Kohtumisel viibib ka Suurbritannia välisminister Ed Miliband ning diplomaatilise allika kinnitusel kuulus Ühendkuningriik pildistamisest keeldunud riikide hulka.

Ühe Briti ametniku sõnul on Ühendkuningriik alates sissetungist Ukrainasse hoidunud otsesest kahepoolsest suhtlusest Venemaa ministritega ning seda poliitikat ei kavatseta muuta.

USA ametniku teatel jäeti pildistamine ära pärast seda, kui sai selgeks, et osa delegatsioone ei soovi ühisfotol osaleda.

"Selle asemel, et lasta tseremoniaalsel pildistamisel diplomaatiliseks segajaks muutuda, otsustas USA fotost loobuda ja keskenduda sisulistele aruteludele," lisas ametnik.

USA ja Venemaa suhted näivad olevat viimastel nädalatel osaliselt soojenenud, kuna Trump peatas osade Moskvale kehtestatud sanktsioonide kehtivuse ja sõlmis kokkuleppe Venemaa diislikütuse importimiseks Ühendriikide turule.

Otsuse taga on Trumpi püüdlus langetada enne novembri alguses toimuvaid vahevalimisi USA kütusehindu. Sellele eelnesid kuudepikkused pingutused Iraani sõja poliitiliste tagajärgedega toimetulekuks.

Ukraina ja Euroopa liitlased on Trumpi kokkulepet Venemaa president Vladimir Putiniga teravalt kritiseerinud.

Zelenski nimetas seda Putinile tehtud kingituseks, mis kujutab endast "investeeringut sõtta, mida tuleks pikendamise asemel hoopis lõpetada".

Trumpi sõnul on mitme Venemaale kehtestatud sanktsiooni peatamise eesmärk hoida Moskvat Venemaa ja Ukraina sõja teemaliste läbirääkimiste laua taga.

Putin on kinnitanud, et varasemalt sel aastal diislikütuse ekspordikeelu kehtestanud Venemaa on valmis varustama nafta ja naftatoodetega nii USA-d kui ka maailmaturgu.

Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal ning kontrollib praegu ligikaudu viiendikku Ukraina territooriumist.

Viimastel nädalatel on Moskva hoogustanud ohvriterohkeid raketi- ja droonirünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:17

Viimsi pidi Ventspilsis kaotusega leppima

21:13

Tartu linnas on maa väärtus kasvanud ligi 20 protsenti

21:04

Tehnoloogiasektorit tabanud koondamiste laine on põhjustanud tehisaru

20:40

Balti meistrivööd ihkav Aas näitas "Ringvaates" löögitugevust

20:34

Politsei tabas Mustamäel kaheksa ebaseaduslikku sisserändajat

20:02

Sporting lõi Florale kolm väravat ja tegi Paidele suure teene

19:58

USA-s toimuval G20 kohtumisel jäi ühisfoto Lavrovi kohaloleku tõttu ära

19:20

Kogo galeriis avati näitus "Poeb naha alla"

19:19

Alcaraz jätkas Viinis võidukalt, Zverev loovutas vaid kaks geimi

19:15

Kehvad honorarid teevad kirjanikud audioraamatute suhtes ettevaatlikuks

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10:13

Reuters: USA palus Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta

29.10

Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni Uuendatud

17:35

Ukraina ja Venemaa evakueerisid okupeeritud Oleškõ linna elanikke Uuendatud

29.10

Tartus suleti kasutusloa puudumise tõttu äsja avatud laste mängukeskus

29.10

Riigikogu erikomisjon võttis luubi alla 200-miljonilise Türgi soomukite hanke

29.10

Sõja 1709. päev: Ukraina hävitas kaks Vene sõjalennukit Su-34 Uuendatud

29.10

Euroopa Komisjon keeldus andmast Balti riikidele droonitõrjeks 500 miljonit

06:36

Seadusmuudatus kohustaks vanu mitteelukondlikke hooneid põhjalikult renoveerima

29.10

Valmis president Ülle Madise ametlik foto

29.10

Draamateater lõpetas grupitellimuste müügi menulavastustele

ilmateade

SPORT

21:17

Viimsi pidi Ventspilsis kaotusega leppima

20:40

Balti meistrivööd ihkav Aas näitas "Ringvaates" löögitugevust

20:02

Sporting lõi Florale kolm väravat ja tegi Paidele suure teene

19:19

Alcaraz jätkas Viinis võidukalt, Zverev loovutas vaid kaks geimi

loe: kultuur

19:20

Kogo galeriis avati näitus "Poeb naha alla"

19:15

Kehvad honorarid teevad kirjanikud audioraamatute suhtes ettevaatlikuks

18:49

Galerii: PÖFF vaatab 30. sünnipäeva puhul avatud näitustel ajalukku

16:46

Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

loe: eeter

13:31

Kuldnõela laureaat Karl Korsar: hooajatrendid on asendunud mikrotrendidega

10:58

"Minu kalli ema" režissöör: otsustasime kõike võimalikult realistlikult näidata

29.10

Zetod: meie taga on kogu soome-ugri rahvas

29.10

Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (30.10.2026 18:00:00)

17:50

Järva vallas avati erainitsiatiivil loodud loodushariduskeskus

17:20

Ohios on valimiste peateema andmekeskuste kiire laienemine

17:10

Taro: piirivalvel peaks olema rohkem õigusi sisserände peatamiseks

16:35

Eesti maa väärtus on 44 miljardit eurot

15:25

Raadiouudised (30.10.2026 15:00:00)

12:35

Montrealis algas Kanada ja Euroopa Liidu tippkohtumine

12:30

Raadiouudised (30.10.2026 12:00:00)

12:30

Loodavasse lemmikloomaregistrisse tuleb kirja panna kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud

09:50

Kohtunikud on valmis palgatõusu nimel pöörduma Euroopa Komisjoni poole

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo