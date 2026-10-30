X!

Laupäeval on ilm pilves ja kohati sajab nõrka vihma

ilm
Foto: Priit Mürk/ERR
ilm

Laupäeval põhjapoolne madalrõhkkond hääbub ja selle mõju meie ilmale väheneb. Kui öö hakul sajab veel laialdaselt vihma, siis pärast keskööd on sajuhooge hõredamalt. Päeval laieneb üle Läänemere kõrgrõhuhari, kuid taevas jääb enamasti pilviseks ja kohati võib ka nõrka vihma sadada.

Eeloleva öö hakul sajab veel laialdaselt vihma, pärast südaööd on sadusid vaid kohati. Paiguti on udu ning puhub nõrk põhjakaare tuul, saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Hommik on pilves, kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub põhjakaarest 2-8, rannikul iiliti 11 m/s ja sooja on 3 kuni 10 kraadi.

Ka päeval sajab kohati vähest vihma ja ennelõunal püsib mandril paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 2-7, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 7 kuni 10 kraadi.

Ilm pühapäeval, 1. novembril on suurema sajuta, kuid vähest vihma võib siiski sadada, ja mitmel pool udutab. Tuul on muutliku suunaga ja nõrk ning öösel on 0 kuni 9, päeval 7 kuni 10 kraadi. Ka esmaspäeval sajab kohati ja on udu ning sadu laieneb õhtuks mitmele poole. Öösel on -1 kuni +9, päeval 6 kuni 10 kraadi. Teisipäeva päeval levivad vihmapilved põhjast lõunasse ning Virumaal võib lühiajaliselt tulla sekka ka lörtsi. Kolmapäeva öö toob vihma Ida-Eestisse, õhtul vähesel määral Lääne-Eestisse. Öösel on -2 kuni +4, päeval kuni +9 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:48

Kristin Kuuba: noorte olümpiale igaüks ei saa!

22:15

ETV spordisaade, 30. oktoober

21:54

Eestlased alustavad noorte olümpiat: väga põnev saab olema

21:40

Jervan: IT-sektoris on võitjad need, kes suudavad kohaneda muutustega

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:23

Laupäeval on ilm pilves ja kohati sajab nõrka vihma

21:23

90-aastane Eesti suurim ajalooline mootorpurjekas on kehvas seisus

21:22

ERR USA-s: Ohios on valimiste peateema andmekeskuste kiire laienemine

21:17

Viimsi pidi Ventspilsis kaotusega leppima

21:13

Tartu linnas on maa väärtus kasvanud ligi 20 protsenti

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10:13

Reuters: USA palus Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta

17:35

Ukraina ja Venemaa evakueerisid okupeeritud Oleškõ linna elanikke Uuendatud

29.10

Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni Uuendatud

29.10

Tartus suleti kasutusloa puudumise tõttu äsja avatud laste mängukeskus

06:36

Seadusmuudatus kohustaks vanu mitteelukondlikke hooneid põhjalikult renoveerima

29.10

Riigikogu erikomisjon võttis luubi alla 200-miljonilise Türgi soomukite hanke

29.10

Euroopa Komisjon keeldus andmast Balti riikidele droonitõrjeks 500 miljonit

06:47

Advokaadid Ginter, Nerets, Švirinas: põhiõigus rüüstada

29.10

Sõja 1709. päev: Ukraina hävitas kaks Vene sõjalennukit Su-34 Uuendatud

17:36

Kihelkonna kalmistul lõhkusid haudasid lapsed

ilmateade

SPORT

22:48

Kristin Kuuba: noorte olümpiale igaüks ei saa!

22:15

ETV spordisaade, 30. oktoober

21:54

Eestlased alustavad noorte olümpiat: väga põnev saab olema

21:17

Viimsi pidi Ventspilsis kaotusega leppima

loe: kultuur

19:20

Kogo galeriis avati näitus "Poeb naha alla"

19:15

Kehvad honorarid teevad kirjanikud audioraamatute suhtes ettevaatlikuks

18:49

Galerii: PÖFF vaatab 30. sünnipäeva puhul avatud näitustel ajalukku

16:46

Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

loe: eeter

13:31

Kuldnõela laureaat Karl Korsar: hooajatrendid on asendunud mikrotrendidega

10:58

"Minu kalli ema" režissöör: otsustasime kõike võimalikult realistlikult näidata

29.10

Zetod: meie taga on kogu soome-ugri rahvas

29.10

Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (30.10.2026 18:00:00)

17:50

Järva vallas avati erainitsiatiivil loodud loodushariduskeskus

17:20

Ohios on valimiste peateema andmekeskuste kiire laienemine

17:10

Taro: piirivalvel peaks olema rohkem õigusi sisserände peatamiseks

16:35

Eesti maa väärtus on 44 miljardit eurot

15:25

Raadiouudised (30.10.2026 15:00:00)

12:35

Montrealis algas Kanada ja Euroopa Liidu tippkohtumine

12:30

Raadiouudised (30.10.2026 12:00:00)

12:30

Loodavasse lemmikloomaregistrisse tuleb kirja panna kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud

09:50

Kohtunikud on valmis palgatõusu nimel pöörduma Euroopa Komisjoni poole

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo