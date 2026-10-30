Laupäeval on ilm pilves ja kohati sajab nõrka vihma

Laupäeval põhjapoolne madalrõhkkond hääbub ja selle mõju meie ilmale väheneb. Kui öö hakul sajab veel laialdaselt vihma, siis pärast keskööd on sajuhooge hõredamalt. Päeval laieneb üle Läänemere kõrgrõhuhari, kuid taevas jääb enamasti pilviseks ja kohati võib ka nõrka vihma sadada.

Eeloleva öö hakul sajab veel laialdaselt vihma, pärast südaööd on sadusid vaid kohati. Paiguti on udu ning puhub nõrk põhjakaare tuul, saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Hommik on pilves, kohati sajab vähest vihma ja paiguti on udu. Tuul puhub põhjakaarest 2-8, rannikul iiliti 11 m/s ja sooja on 3 kuni 10 kraadi.

Ka päeval sajab kohati vähest vihma ja ennelõunal püsib mandril paiguti udu. Puhub põhjakaare tuul 2-7, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 7 kuni 10 kraadi.

Ilm pühapäeval, 1. novembril on suurema sajuta, kuid vähest vihma võib siiski sadada, ja mitmel pool udutab. Tuul on muutliku suunaga ja nõrk ning öösel on 0 kuni 9, päeval 7 kuni 10 kraadi. Ka esmaspäeval sajab kohati ja on udu ning sadu laieneb õhtuks mitmele poole. Öösel on -1 kuni +9, päeval 6 kuni 10 kraadi. Teisipäeva päeval levivad vihmapilved põhjast lõunasse ning Virumaal võib lühiajaliselt tulla sekka ka lörtsi. Kolmapäeva öö toob vihma Ida-Eestisse, õhtul vähesel määral Lääne-Eestisse. Öösel on -2 kuni +4, päeval kuni +9 kraadi.