Tehnoloogiasektorit tabanud koondamiste laine on põhjustanud tehisaru

Tehnoloogiasektorit on tabanud koondamiste laine. Ettevõtted põhjendavad muutusi üha sagedamini tehisaruga. Aastaid on Eestis räägitud programmeerijate puudusest. Kas peagi võib neid hoopis olla üle?

Eesti üks edulugusid Pipedrive teatas neljapäeval, et suurem osa firmas töötavatest inimestest kaotab töö. Tehisaru toodavad muutused tööturule on aga alles algamas.

Microsoft pakkus äsja vabatahtlikku lahkumishüvitist umbes 60 000 töötajale, et katta tehisaru ja andmekeskuste kulusid. Amazon on aastaga kaotanud umbes 30 000 kontoritöökohta ja sotsiaalmeediahiid Meta koondanud 10 protsenti töötajatest. Rahvusvaheline Valuutafond hoiatas, et tehisaru mõjutab umbes 40 protsenti töökohtadest.

Pipedrive'i kõrvalmajas asuv Telia teatas hiljuti 100 töökoha koondamisest. Äri muutub ja AI teeb ära aina rohkem.

"Kui ma peaksin olema oraakel, siis ma pigem arvaksin, et meil on võimalik sama töö ära teha järjest vähema inimtööjõuga," sõnas Telia juhatuse esimees Andre Visse.

Kõige valusamalt on muutus tabanud noori. Eestis on IT-s töötavate alla 25-aastaste hõive kolme aastaga vähenenud ligi veerandi võrra.

"Ilmselgelt me siin neid muutusi näeme ja noortel on täna märksa keerulisem siseneda tööturule, kui seda võib-olla oli kolm aastat tagasi," ütles OSKA uuringujuht Urve Mets.

Aastate eest Pipedrive'i inseneriosakonna kümnelt inimeselt üle 400 kasvatanud Sergei Anikin usub samas, et noored on paindlikud ja võtavad uued tööviisid kiiremini omaks.

"Kui ma võrdlen noori, kellel ei olnud mingit pagasit versus inimene, kellel on näiteks stabiilne töö, perekond ja hüpoteek ning siis järsku teadvustab endale, et tema oskusi enam tegelikult vaja ei ole, sest on olemas masin, kes suudab tema tööd teha paremini ja sadades kordades kiiremini, siis ma arvan, et nendel inimestel on oluliselt raskem selles olukorras kuidagi toime tulla," lausus Anikin.

Kas Eesti võib end varsti leida olukorrast, kus programmeerijaid ei ole enam puudu vaid üle?

"Kui ikkagi koondatakse sektorist suurusjärgus 400-500 inimest korraga, siis kindlasti see tööjõu struktuurile mõju avaldab ja töötuid mingiks ajaks turule tekib. Aga ma arvan, et see korrigeerub päris kiiresti ära," sõnas Visse.

Eesti eripära on see, et IT-spetsialistid on koondunud kitsalt IT-sektorisse, ütles Visse. Tehisaru võib seda muuta.

"Tegelikult on päris korralik arenguruum, et teistesse sektoritesse tuleks rohkem tehnoloogiateadlikku, IT-teadlikku tööjõudu ja aitaks tegelikult kiiremini meil kogu majandust digitaliseerida ja neid protsesse automatiseerida," lausus Visse.

Tehnoloogiaoskuste järele on suur nõudlus ka tulevikus, aga ainult koodikirjutamisest enam ei piisa, ütles Mets.

"Üksi IT-teadmistest jääb väheks ehk iga noor võiks natuke mõelda, et kas ta näiteks oma tulevast tööd näeb rohkem võib-olla meditsiinivaldkonnaga seotud tehnoloogiat või hoopis tööstusvaldkonnaga seonduvalt," sõnas Mets.

Kui varem jäid head ideed teostamata, sest polnud piisavalt inimesi, kes need ellu viiksid, siis tehisaru on selle pudelikaela kaotanud, ütles Anikin.

"Me siin viskame nalja, et ükski loll idee ei jää teostamata, nii et tegelikult oluliseks muutubki see oskus eristada lollid ideed headest ideedest," lausus Anikin.