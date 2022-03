Allikad: NATO kavandab täiendavate sõjaväelaste saatmist oma idatiivale

Kaitseministrid annavad NATO peakorteris sõjalisi nõuandeid veidi rohkem kui nädal enne seda, kui liitlaste riigipead, sealhulgas USA president Joe Biden, kogunevad 24. märtsil Brüsselisse, kirjutab Reuters.

Ministrid kuulavad ka Ukraina kolleegi Oleksi Reznikovi kõnet, kes ilmselt palub rohkem relvaabi NATO riikidelt eraldi.

"Peame oma sõjalise hoiaku selles uues reaalsuses ümber seadma," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg teisipäeval. "Ministrid alustavad olulist arutelu konkreetsete meetmete üle, et tugevdada meie julgeolekut pikemas perspektiivis kõigis valdkondades," ütles ta ajakirjanikele.

Osad NATO liikmesriigid on juba saatnud alliansi idatiivale sõjaväelasi ja tehnikat juurde ning pannud osa ka kõrgemasse valmisolekusse.

NATO, mis asutati 1949. aastal Nõukogude Liidu sõjalise ohu ohjeldamiseks, ei pea Ukrainat kaitsma, kuna viimane pole alliansi liige. Samas peab NATO lepingu järgi oma liikmesriike kaitsma.

Diplomaadid väidavad, et NATO ei taha otse välja öelda oma plaane või seda, mis käivitaks nende artikkel viie alusel võetud kollektiivkaitse lubaduse, öeldes, et "strateegiline ebaselgus" on ka kaitsevahend igasuguse Venemaa agressiooni vastu.