FSB lekitaja: Kreml plaanib Hersoni protestid karmide meetmetega lõpetada

21. märtsist pärit kirja avaldas avaldas Vene inimõigusaktivist Vladimir Osetškin, kes peab veebikülge gulagu-net.ru. See on 11. kiri, mille väidetavalt avaldas FSB siseringi kuuluv inimene. FSB eksperdid on varasemad kirjad tunnistanud autentseks, teatas The Times.

"Kreml pole enam protestijatega nõus "viisakalt mängima". Inimesed viiakse keset ööd kodudest minema. Isegi kui peame küüditama pool linna elanikkonda, siis oleme selleks valmis," vahendas lekitaja kirja ajaleht The Times.

Venemaa väed on Hersoni täielikult okupeerinud. Elanikud pole sellega aga leppinud ja korraldavad pidevalt Moskva-vastaseid meeleavaldusi.

"Kui protestijate juhte oleks võimalik tuvastada, siis nad oleksid juba likvideeritud. Protestijaid päästab vaid see, et pole selge, keda tuleb täpselt tabada. Samuti kardetakse, et vägivalla kasutamine võib lõppeda tõelise mässuga, mida saab maha suruda ainult suurt jõudu kasutades," seisab lekitaja kirjas.

"Sellegipoolest tuli viimaste päevade jooksul ülevalt tellimus, et leitaks lahendus. Julgeolekutöötajad prooviksid proteste hajutada äärmiselt karmide meetmetega. Kui meeleavaldajad on tänavatelt minema pekstud, algab teine etapp, kus inimesi röövitakse ja viiakse välismaale," lisas lekitaja.

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, kus on näha, kuidas Venemaa julgeolekutöötajad kasutavad Hersonis protestijate kallal üha rohkem vägivalda.