Sõja 1638 päev: Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile neli inimest

Venemaa järjekordses rünnakus Zaporižžjale sai kaks inimest surma ja 10 vigastada, linnas said kahjustada mitmed hooned ja puhkes tulekahju. Vene võimud teatasid taas droonirünnakust Moskva vastu. Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile neli inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 19. augustil kell 17.52:

- Putin pisendas Wildberriese ladude ründamise mõju;

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus üks inimene;

- Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile neli inimest;

- Vene võimud teatasid taas droonirünnakust Moskva vastu;

- Vallandatud Ukraina kaitseminister kutsub üles valimisi korraldama.

Putin pisendas Wildberriese ladude ründamise mõju

Venemaa president Vladimir Putin kommenteeris kolmapäeval toimunud kohtumisel Ukraina hiljutisi rünnakuid kaubandusettevõttele Wildberries kuuluvatele ladudele. Putin pisendas Venemaa Amazoniks kutsutava ettevõtte ladude ründamise mõju, kuid nõudis samal ajal kahjustatud rajatiste taastamist.

E-kaubandusettevõttele kuulub ligi 50 protsenti Venemaa veebikaubanduse turust. Ettevõtet on peamiselt rünnatud seetõttu, et see müüb kahese kasutusega kaupu, mida saab kasutada lahinguväljal Ukraina vastu.

"Loomulikult ei ole sellistel rünnakutel kriitilisi tagajärgi, neid pole kunagi olnud ega saagi olla," ütles Putin strateegilise arengu ja riiklike projektide nõukogu kohtumisel.

Ukraina kaitseministeerium teatas 16. augustil, et on rivist välja viinud seitse Wildberriesi kümnest suurimast logistikakeskusest. Ukraina väed kahjustasid ööl vastu teisipäeva järjekordset Moskva lähistel asuvat ladu.

Ettevõtet on tabanud ka küberrünnakud ning selle pangandusüksusele kehtestas Euroopa Liit juulis sanktsioonid, kuna see panustab rahaliselt Venemaa riigieelarvesse.

Samal kohtumisel andis Putin valitsusele korralduse võtta vastu programm riigi logistika- ja laovõimekuse taastamiseks.

"Oluline on arvestada, et kahjustatud rajatiste taastamisel tuleb kasutada kvalitatiivselt uue taseme tehnoloogiat," ütles Putin.

Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile neli inimest

Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas hukkus kolmapäeval Venemaa droonirünnakus bussile neli ja sai viga veel neli inimest, teatas kohalik prokuratuur.

"Vene sõjavägi ründas Hersonis tänaval liikunud bussi drooniga. Rünnaku tagajärjel hukkus esialgsetel andmetel neli tsiviilreisijat. Veel neli inimest said erineva raskusastmega vigastusi," seisab prokuratuuri avalduses.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks inimest

Venemaa järjekordses rünnakus Zaporižžjale sai kaks inimest surma ja 10 vigastada, linnas said kahjustada mitmed hooned ja puhkes tulekahju.

Vene võimud teatasid taas droonirünnakust Moskva vastu

Venemaa võimud teatasid ööl vastu kolmapäeva, et Moskvat tabas taas droonirünnak. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et õhutõrje tulistas alla 10 pealinna suunas liikunud drooni. Veidi hiljem teatas Sobjanin, et õhutõrje tulistas alla 20 drooni, mitmes piirkonnas piirati lennuliiklust, vahendas Ukrainska Pravda.

Ka sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva Venemaa vastu droonirünnaku. Esialgu pole teada, milliseid sihtmärke Ukraina ründas ja kas rünnakud põhjustasid ka kahjustusi.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid veel, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Tula ja Nižni Novgorodi oblastit. Kohalike võimude väitel hooned ega taristu kahjustada ei saanud.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid hiljem, et Ukraina droonid ründasid ka Ufa rafineerimistehast.

Vallandatud Ukraina kaitseminister kutsub üles valimisi korraldama

Ukraina populaarne endine kaitseminister Mõhhailo Fedorov, kes möödunud kuul ametist vabastati, kutsus teisipäeval üles korraldama Venemaa agressiooni tõttu edasi lükatud valimisi.

Ukraina kehtestas sõjaseisukorra, kui Vene väed 2022. aasta veebruaris üle piiri tungisid. Sõjaseisukorra ajal on valimiste korraldamine keelatud.

"Demokraatia ei saa olla Venemaa pantvang," ütles Fedorov YouTube'i postitatud videos.

"Me võitleme just seetõttu, et tahame jääda vabaks Euroopa riigiks," lisas Fedorov.

Fedorovi sõnul peab Ukraina leidma seadusliku, turvalise ja realistliku mehhanismi, mis võimaldaks riigil taastada täieliku demokraatliku protsessi isegi jätkuva sõja tingimustes.

Endine kaitseminister tunnistas sõja ajal hääletuse korraldamisega seotud takistusi, sealhulgas küsimust, kuidas tagada hääletamisvõimalus sõduritele, rindejoone lähedal elavatele inimestele ning miljonitele välismaal viibivatele ukrainlastele.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1190 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 471 160 (+1190);

- tankid 12 276 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 162 (+0);

- suurtükisüsteemid 48 205 (+50);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2043 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 1577 (+0);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2311 (+19);

- operatiivtaktikalised droonid 469 197 (+1 738);

- tiibraketid 5010 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 136 318 (+427);

- eritehnika 4548 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.