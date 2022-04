Valitsus pole vaktsineerimise eest hüvede pakkumises üksmeelt saavutanud

Vaktsineerimise eest hüvede pakkumist on valitsus korduvalt arutanud, kuid üksmeelele jõutud ei ole, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik ERR-ile. Siiski leiab minister, et riskirühmade kaitseks oleks vaja ebatraditsionaalseid lahendusi.

"On see siis konkreetselt rahaline toetus nagu on näiteks teinud Läti ja Leedu, tulenevalt ka vahepeal selgelt tõusnud energiahindadest, või on see mõnda sorti tervisevaldkonna hüvitis," selgitas Kiik. "Näiteks on arutatud hambaravi lisahüvitise loomise mõtet."

Kiik rõhutas, et viiendik eakaid on veel vaktsineerimata.

"Ma ei arvagi kuidagi naiivselt, et mistahes toetuse meede nüüd kümneid protsente inimesi mõjutaks, aga isegi kui see mõjutab vaid üksikuid protsente, siis ka see on tegelikult oluline hõlmatuse tõstmiseks," ütles Kiik.

Valitsuse teadusnõukoda on premeerimist teiste riikide näidete toel varem analüüsinud ja soovitanud seda mitte teha.

Teadusnõukoja liige kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm selgitas, et rahalise toetuse maksmisel oleks ilmselt rohkem negatiivseid kui positiivseid mõjusid just arvestades pikaajalist perspektiivi. "Pigem võib see kõhklejate umbusku veelgi üleskütta. Kõhklejate seisukohalt on pigem oluline sisulistele küsimustele vastata," ütles ta.

Siiski nentis Vihalemm, et näited välismaalt ei pruugi Eestile üks ühele kehtida.

"Läti kogemust saab natukene kasutada, sest Läti eelmise aasta viimased kolm kuud just 60+ inimestele lubas maksta. Kokku oli see ühele inimesele 100 eurot. Nende avalik statistika näitab ka seda, et vaktsineeritute osakaal ühiskonnas suurenes ja täitsa märgatavalt," rääkis Vihalemm. "Siin on see aga, et neil oligi algtase madalam ja tegelikult olid seal ka sanktsioonid juures. Aasta lõpuks nad saavutasid Eestiga võrreldava taseme."

Et hiliseid otsustajaid mitte eelistada, siis peaks preemiat maksma ka tagantjärele, lisas Kiik.

"Kui rahaline toetus oleks näiteks 100 eurot, siis me räägime suurusjärgust 30-35 miljonit eurot - eeldusel, et kõik ennast ära vaktsineerivad," ütles minister. "Mina ei näe seda pelgalt kulu momendina. Tegemist on ju ühiskonna osaga, kellel üldjuhul on madalam sissetulek, on niigi keeruline kasvavate hindade valguses toime tulla. Selles vaates täiendava rahalise toetuse pakkumine vaktsineerimise motiveerimiseks aitab ühtlasi nende toimetuleku raskusi vähendada."