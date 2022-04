Osa Venemaale küüditatud Ukraina sõjapõgenikest tuleb bussidega Eestisse

Ainuke ühistranspordiühendus Venemaa ja Eesti vahel toimub praegu bussidega. Näiteks Tallinna ja Peterburi vahelisel liinil sõidab praegu viis bussifirmat: LuxExpress, EcoLines, Baltic Shuttle, Anniston ja Vene ettevõte PTK (Peterburgskaja transportnaja kompanija).

LuxExpressi juhatuse liikme Rait Remmeli sõnul on reiside täituvus Eesti - Vene liinil hetkel stabiliseerumas - varasem tung Eestisse on vaibunud. "Kui võrrelda praegust hetke nelja nädala taguse ajaga, siis on liinide täituvus kolmandiku võrra väiksem. Juba kaks nädalat on seis enam-vähem sama," rääkis Remmel. Muudatus on tingitud sellest, et Vene föderatsiooni kodanikke tuleb Eestisse üle 40 protsendi vähem kui Venemaa Ukraina suunalise sõjategevuse alguses, sõnas ta.

Samas pole Eesti - Vene liinil reisijad ainult ühe või teise riigi kodanikud. Viimasel ajal on üle 20 protsendi olnud teiste riikide kodanikke. "Näiteks on tõusnud Ukraina sõjapõgenike arv. Nad on Mariupolist Venemaale sattunud ja tulevad Peterburi kaudu Eestisse," rääkis Remmel. Ukrainlaste üleveoga pole muid probleeme, kui vaid see, et mõnikord pole neil korralikke dokumente, näiteks on passi asemel kaasas dokumendi koopia. "Siis suhtleme Eesti politsei- ja piirivalveametiga juba ette ja uurime, kas neil on võimalik Eesti piirilt edasi saada," lausus Remmel.

LuxExpress sõidab ka Peterburi - Helsingi liinil, kus on bussifirma täheldanud Vene kodanikke suuremat huvi suunduda Vantaa lennuväljale, et reisida sealt edasi teistesse riikidesse.

MTÜ Eesti Pagulasabi lõpetas reedel evakuatsioonireisid Varssavist Eestisse. Nüüd on Ukraina sõjapõgenikel võimalik Eestisse pääseda liinireisidega. Remmeli sõnul on veel vara öelda, kas LuxExpressi piletimüük Varssavi-Tallinn reisidel on kasvanud. "Me jälgime liinide täituvust ja vaatame selle põhjal, kas on vaja lisareise juurde panna," sõnas Remmel. Järgmisel nädalal sõidab ta Varssavisse olukorraga tutvuma.

Samuti Venemaa-Eesti liinil sõitva bussifirma Baltic Shuttle'i esindaja ütleb, et ka nende reisid on populaarsed ja kohad on täis.

"Enam kui 50 protsenti meie reisijatest on Ukraina sõjapõgenikud, kes on sattunud Ukrainast Venemaale ja tulevad Peterburist bussidega Eestisse, et jääda siia või sõita siit juba edasi," teatas Baltic Shuttle'i esindaja. "Tuleb ka Vene föderatsiooni kodanikke, kes lahkuvad Venemaalt," lisas ta.

Piletihind liinil Tallinn - Peterburi maksab 30-20 eurot sõltuvalt väljumise kellaajast. Liinil Tallinn - Varssavi on piletihind keskmiselt 50 eurot.