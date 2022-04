Seadus keelab kokteile koju tellida

Tartus Emajõe kaldal asuv lokaal Väike Kuuba on tuntud just tänu Mojitodele. Neid kokteile on baar müünud ka kullerteenuste kaudu. Nüüd on Tartu linnavalitsus teada andnud, et alkohoolsete kokteilide kaasamüümine on seadusega vastuolus.

"Hiljuti pöördus meie kaubandusjärelevalve spetsialisti poole põllumajandus- ja toiduameti esindaja, kes juhtis tähelepanu, et kullerteenuste vahendusel kokteilide müümine on seaduse kohaselt keelatud," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm ERR-ile.

Märgukirja saanud restoranid kuuluvad ühingusse Seven & Sons. Ühingu tegevjuht Martin Sõgel ütles, et restoranipidajad ei soovi seadust eirata ja peatavad kaasamüügi, mis on pandeemia tõttu neile tähtsaks kujunenud.

"Kaks korda oleme täiesti kinni pidanud olema, kus igasugune kaasamüük oli ainuke viis ellu jääda. Meie restoranid ja baaride grupp haaras härjal sarvist. Tegelikult väga suur protsent meie sissetulekust, üldse käibest, millega suutsime katta kommunaalkulud ja eelkõige oma töötajate palgad, tuli kaasamüügist," ütles Sõgel.

Sõgel viitas, et 20 aastat tagasi kirjutatud seadus ei arvesta tänapäevaste kullerteenustega. Näiteks jääb põhjenduseta, miks võib klient koju tellida pudeli õlut või veini, aga mitte kokteili.

Et sätte eesmärk on hoopis midagi muud, nentis ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluskeskkonna valdkonnajuht Merike Koppel.

"Esiteks, et poed või korteris inimesed ei hakkaks seda alkoholi ise kokku segama ja siis müüma vaid konkreetselt piiritletus kohas. Tarbija tuleb toitlustusasutusse kohale, tellib seal ja see valmistatakse kohapeal. See võimaldab järelevalvet teha," rääkis Koppel.

Koppel ütles, et sama küsimus on ettevõtjate seas segadust tekitanud juba pandeemia algusest, kuid seadust eirata ei saa. Vastasel juhul saab ka seaduskuulekas konkurent turul karistada.

"See konkreetne Tartu näide oligi sellepärast, et ettevõtja, kes küsis samal ajal nõu, et kuidas ma saaksin tegutseda, sai vastuse, et tõesti kokteile ei tohi niimoodi müüa. Ta tõi välja, et need ja need seal müüvad," sõnas Koppel.

Koppel mõistab vajadust restoranidele teha kokteilide kojuveo kohta erand, kuid milline see olla võiks, ei saa veel öelda. Ministeerium plaanib alkoholiseadust kaasajastada, kuid see võtab vähemalt aasta. Kuna tulemas on riigikogu valimised, siis tõenäoliselt veel kauem. Seni ettevõtjatele head lahendust pakkuda ei ole.