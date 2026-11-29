Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 29. novembril kell 15.45:

- Öösel toimunud Venemaa rünnakus Zaporižžja linnale hukkus naine;

- Ukraina ründas Togliattis suurt tehast;

- Venemaa teatas enam kui 1000 Ukraina drooni allatulistamisest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2479 sõdurit.

Öösel toimunud Venemaa rünnakus Zaporižžja linnale hukkus naine

Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni teatel hukkus pühapäeva öösel toimunud Venemaa rünnakus Zaporižžja linnale naine ning vigastada sai veel kaks isikut, sealhulgas laps.

Piirkondlik administratsioon teatas Telegramis, et vigastatud laps päästeti rusude alt.

Administratsiooni avaldatud fotodel on näha mitmekorruselist elamut, mille aknad on purunenud ja rõdud kahjustatud.

Ametivõimud hindavad kahjustuste ulatust.

Täpsemat teavet rünnaku kohta esialgu ei ole.

Kramatorsk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Ukraina ründas Togliattis suurt tehast

Ööl vastu pühapäeva ründasid droonid Venemaal Samara oblastis Togliatti linnas asuvat Tolyattikauchuki naftakeemiatehast.

Exilenova+ avaldas kaadrid rünnaku tagajärgedest.

Tabamuse järel puhkes tehase territooriumil tulekahju. Samara oblastis kuulutati 29. novembril kohaliku aja järgi kell 1.15 välja droonioht ning kell 4.25 käivitusid Togliattis õhuhäiresireenid.

Samara oblasti kuberner Vjatšeslav Fedorištšev kinnitas rünnakut piirkonna tööstusobjektidele.

Tolyattikauchuk on üks Venemaa suurimaid naftakeemiaettevõtteid. Tehas toodab peamiselt sünteetilist kautšukit, monomeere, süsivesinikfraktsioone, polümeere ja kõrge oktaaniarvuga bensiinilisandeid.

Sünteetilise kautšuki tootmine on Venemaa sõjatööstusele eriti oluline, sest sellest valmistatakse tahket raketikütust taktikalistele ja ballistilistele rakettidele.

Viimati rünnati Toljattikautšuki tehast 24. oktoobril 2026.

Preliminary reports indicate that the Tolyattikauchuk plant in Tolyatti's industrial zone is on fire following an attack. The plant is involved in producing rocket fuel components. https://t.co/XmRQNHUZf7 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 29, 2026

Venemaa teatas enam kui 1000 Ukraina drooni allatulistamisest

Vene võimud teatasid pühapäeval, et tulistasid öö jooksul alla üle 1000 Ukraina drooni, millest sajad olid suunatud Moskva oblasti pihta.

Teade tuli päev pärast seda, kui Venemaa oli teatanud öise rünnaku käigus enam kui 1200 Ukraina drooni hävitamisest.

Nii Ukraina kui ka Venemaa on viimastel kuudel õhurünnakuid hoogustanud, sõja viiendal aastal.

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeva hommikul, et õhutõrjejõud tulistasid alla 1017 Ukraina drooni enam kui tosinas piirkonnas, sealhulgas Moskvas.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles, et pealinna piirkonna suunas lendas üle 500 drooni.

"Enamik neist neutraliseeriti kaitseministeeriumi õhutõrjejõudude poolt kaugemal lähenemisel. Kokku hävitati Moskvale lähenemisel 105 drooni," kirjutas Sobjanin riiklikul platvormil Max.

USA püüdlused vahendada Teise maailmasõja järgse Euroopa veriseima konflikti lõpetamist ei ole viinud ühegi kokkuleppeni, välja arvatud vangide vahetused.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2479 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 653 465 (+2479);

- tankid 12 521 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 26 047 (+9);

- suurtükisüsteemid 52 943 (+43);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2313 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1783 (+1);

- lennukid 456 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 625 223 (+1547);

- maapealsed robotisüsteemid 3261 (+8);

- laevad/kaatrid 36 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 181 925 (+598);

- eritehnika 4962 (+4);

- tiibraketid 5278 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.