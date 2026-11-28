Eesti 200 saadik Tanel Tein ütles, et kui hasartmängumaksumäär üle 5,5 protsendi ei tõuse, võib ta toetada rahanduskomisjoni algatatud eelnõu, mis lõpetab edasise maksumäära langetamise, mis oli esilalgne Eesti 200 ja Teini eestveetud eelnõu eesmärk.

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas teisipäeval algatada hasartmängumaksu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega sätestatakse, et aastatel 2026 kuni 2029 astmeliselt jõustuma planeeritud hasartmängumaksu määrad jäävad alates 1. juulist 2027 samale tasemele, mis kehtib 2026. aastal ehk 5,5 protsendile. 2027. aasta esimesel poolaastal langeb maksumäär ajutiselt viie protsendi peale.

Kehtiva seaduse kohaselt langeks maksumäär 2027. aastal viiele protsendile, 2028. aastal 4,5 protsendile ja 2029. aastal neljale protsendile.

Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni liige ning veebikasiinode maksusoodustuse eestvedaja Tanel Tein sõnas kommentaaris ERR-ile, et tema säärast otsust mõistlikuks ei pea, ent mõistab ka poliitilise kompromissi ja maksurahu vajadust ning soovi see teema poliitiliste vaidluste laualt maha saada.

"Usun, et suudame oma eesmärke saavutada ka 5,5 protsendise maksumääraga, kui parandame samal ajal Eesti litsentsi konkurentsivõimet. Seetõttu olen valmis sellist terviklahendust toetama," ütles Tein.

"Maksumäära tõstmist seitsmele protsendile ma kindlasti ei toeta. See oleks ebamõistlik risk, arvestades, et hinnanguliselt kaks kolmandikku meie maksubaasist on seotud rahvusvahelise äriga, mille püsimine Eestis ei ole iseenesestmõistetav," lisas Tein.

Tein kavatseb ka toetada 2027. aasta riigieelarve eelnõu.

"Miks ma ei peaks toetama koalitsioonis kokku lepitud riigieelarvet? Ma ei ole kunagi sidunud oma toetust riigieelarvele hasartmängumaksu seaduse vastuvõtmisega. Kui küsimusega viitate ühe Reformierakonna poliitiku avalikult levitatud väitele, nagu oleksin seaduse vastuvõtmise välja pressinud või ähvardanud koalitsiooni lõhkuda, siis see on lihtlabane vale," lausus Tein.

Eelmise aasta detsembris ütles Reformierakonna fraktsiooni liige Mart Võrklaev, et Tanel Tein ähvardas, et kui ta oma eelnõule toetust ei saa, siis jääb riigieelarve toetuseta, mis toonuks kaasa koalitsiooni lagunemise.

Teini sõnul astub ta samme selle väite ümberlükkamiseks.

"Minu eesmärk on olnud algusest peale üks – kasvatada Eesti riigi maksutulu ning tagada seeläbi meie spordile ja kultuurile täiendavad rahastusvõimalused. See eesmärk ei ole muutunud," lisas riigikogu liige.

Miks on vaja hasartmänguseadust taas muuta?

Tein esitas küsimuse, et miks on üldse vaja hasartmänguseadust taas muuta. "Mulle tundub, et avalikkuses ja ajakirjanduses ei ole muudatuse tegelikku vajadust veel mõistetud," ütles ta.

"Kõige kiireloomulisem põhjus on olemasolevate tegevuslubade kehtetuks tunnistamise oht. Juba eelmise eelnõu menetlemisel tegin tungivalt ettepaneku, et olemasolevatele litsentsiomanikele jääks uute nõuetega kohanemiseks vähemalt kaks aastat. Kahjuks ei saanud see rahandusministeeriumi ega rahapesu andmebüroo toetust ning komisjonis jäin oma ettepanekuga üksi. Üleminekuajaks jäi üks aasta," sõnas Tein.

Teini hinnangul võib seaduse muutmata jätmisel 1. jaanuarist 2027 sattuda ohtu ligi 90 protsenti olemasolevatest tegevuslubadest. Riigikogu liikme sõnul ei saa säärases ulatuses tegevuslubade ja maksubaasi kaotamist Eesti riik, sport ega kultuur endale lubada.

"Teine oluline eesmärk on Eesti litsentsi rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine, ülereguleerimise vähendamine ning üleeuroopaliste makselahenduste kasutamise taas võimaldamine. Seda loomulikult mängijakaitse ja rahapesu tõkestamise nõuetes järeleandmisi tegemata. Just nendest teguritest sõltub suuresti meie maksustrateegia pikaajaline edukus," lausus Tein.

Teini sõnul püütakse kindlasti maksulangetuse peatamist tõlgendada kui senise strateegia ebaõnnestumist, kuid numbrid näitavad tema hinnangul vastupidist.

"Vaatame tegelikku maksubaasi arengut: 2023. aastal kasvas maksubaas viieprotsendise maksumäära juures 16,2 protsenti. 2024. aastal, mil maksumäär tõusis kuuele protsendile, aeglustus maksubaasi kasv Uku Varblase täpsustatud arvutuste kohaselt 2,7 protsendini ehk kuus korda. 2025. aastal oli koalitsioonileppest juba teada, et maksumäära tõstmisega seitsmele protsendile ei jätkata ning liigutakse hoopis maksulangetuse suunas. Turul toimus positiivne pööre ning maksubaasi kasv taastus üle 12 protsendi tasemele. 2026. aastal liigume Eesti ajaloo suurima, 493,59 miljoni euro suuruse maksubaasi suunas, mis tähendab üheksa protsenti aastast kasvu," selgitas Tein.

Riigikogu liikme sõnul kujuneks ilma jaanuari ja veebruari seaduseveata tänavuseks maksulaekumiseks praeguse prognoosi kohaselt 27,39 miljonit eurot, mis oleks samuti Eesti ajaloo suurim. Seadusevea tõttu jäi maksuna laekumata ligikaudu 3,47 miljonit eurot.

"Veelgi olulisem on aga see, et vaatamata seaduseveale saab kultuurkapital praeguste prognooside kohaselt kaughasartmängumaksuga seotud rahastusest rohkem raha, kui 27 miljoni euro suuruse maksulaekumise korral oli kavandatud," rõhutas Tein.

"Prognoositavale 11,44 miljoni euro suurusele maksutulust laekuvale osale lisandub ligikaudu 809 000 eurot ettevõtete otseannetustena ning 941 000 eurot lisaeelarve kaudu, millest samuti suurema osa moodustavad ettevõtete annetused. Kokku teeb see 13,19 miljonit eurot planeeritud 12,91 miljoni euro asemel ehk ligikaudu 280 000 eurot rohkem," lisas Tein.

Teini hinnangul oleks riik ilma seaduseveata praeguse prognoosi kohaselt ületamas ka 27 miljoni euro lävendit ning saanud 2027. aasta alguses hakata jagama vahendeid kultuurkapitali kahest uuest fondist – eraraha kaasamise fondist ja spordiehitiste fondist.

"Arvestades, et neljaks aastaks kavandatud maksustrateegia on saanud aasta lõpuks sisuliselt toimida vaid kümme kuud, pean seda väga heaks tulemuseks," ütles Tein.

Teini hinnangul on aga just kultuurkapital ja selle juht oma avalike sõnavõttudega oluliselt kaasa aidanud eksitava narratiivi kujunemisele, nagu oleks kaughasartmängumaksu strateegia kultuuri ja spordi rahastamise vähenemise põhjus.

"Eeltoodud numbrid näitavad vastupidist. Miks ei räägita samaväärse tähelepanuga kultuurkapitali teistest tuluallikatest, sealhulgas aktsiisidest ja loteriimaksust? Kui soovime päriselt kultuuri ja spordi rahastamise eest seista, tuleb rääkida kõigist numbritest, mitte ainult neist, mis sobivad väljakujunenud narratiiviga," rõhutas Tein.

Teini hinnangul võiks maksumäära langetada viiele protsendile, sest ajalooliselt on just selle maksumäära juures toimunud Eesti maksubaasi kõige kiirem kasv.

"Aastatel 2019–2023 kasvas nii maksubaas kui ka maksutulu enam kui neljakordseks. Maksumäära langetamine 2027. aasta alguses viiele protsendile ning selle tõstmine pool aastat hiljem taas 5,5 protsendile jätab mulje, nagu ennustaksime kohvipaksu pealt ega teaks, mida teeme. Tegelikult on meil strateegia olemas ja ka esimesed positiivsed tulemused näha," sõnas riigikogu liige.

"Lihtne matemaatika ütleb, et kui suudame kümne aasta jooksul hoida maksubaasi stabiilselt 10 protsenti aastakasvus, suureneb sama maksumäära juures nii maksubaas kui ka maksutulu ligikaudu 2,6 korda. Kaks esimest aastat oleme oma kasvutempoga sisuliselt graafikus. Kaheksa on veel minna," lisas Tein.