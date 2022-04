Vene sõdurid rüüstavad Ukrainas majapidamisi ja saadavad röövsaagi koju

Lekkinud videol on näha, kuidas umbes 12 mundris Venemaa sõdurit pakivad kokku televiisoreid, riideid, väärismetalle. Uurijate teatel röövisid Venemaa sõdurid need esemed ukrainlaste kodudest, vahendas The Times.

Video avaldasid Valgevene aktivistid. Venemaa sõdurid tegutsevad videolõigus Ukraina piiri lähedal Mozõri linnas asuvas Venemaa postiteenistuse CDEK filiaalis.

Kõik sõdurid on videolõigus selgelt tuvastatavad.

Uurimiskeskuse Bellingcat teadur Aric Toler jagas Twitteris sõdurite kohta ka informatsiooni. "Jevgeni saatis Altai kraisse 450 kilogrammi ulatuses tehnikat. Nikolai saatis Vladivostoki koju tagasi 140 kilogrammi koguses konditsioneere," kirjutas Toler.

Ukraina luure on viimase viie nädala jooksul kuulanud pealt paljude Venemaa sõdurite telefonivestlusi. Sõdurid kiitlevad, et Ukraina invasioon on reis supermarketisse.

Üks Venemaa armee leitnant langes vangi, tal olid kaasas ehted, käekellad ja Iphone.

"Vene sõdurid uhkustavad, et nad on hankinud kosmeetikat ja riideid," teatas Ukraina luureteenistus SBU.

Irpinis hukkus üks Venemaa sõdur, kuna ta asendas oma kaitsevesti plaadi varastatud sülearvutiga, vahendas The Times.