Toidupank ootab sõjapõgenike tarvis rohkem annetusi

Teisipäeva õhtul kogunesid sõjapõgenikud Toiduabi keskusesse Lasnamäel järjekorda. Paljudel neist on raske Eestis tööd leida, veel enam oma erialal.

Jelena töötas Tšornobõli tuumajaamas. Tema tuli Toidupanka teist korda ja ütleb, et on tänulik igasuguse toiduabi eest ning on rõõmus, et Eesti on ta vastu võtnud.

"Arvestades sellega, et oleme harjunud vähe sööma - meie linn oli piiramisrõngas, süüa polnud -, siis me oleme harjunud vähesega," rääkis Jelena.

Valentina on Tšernihivist ja tunneb häbi toidupakki saades. "See on väga raske. Mul pole kodu. Suur tänu sugulasele, et ta mind vastu võttis. Olen ukraina keele õpetaja. Mul on 28 aastat staaži, töötasin ülikoolis. Nüüd pole minu ülikooli ega minu maja. Midagi pole. Mul on häbi abi saada. Ukrainas oli mul kõik olemas," rääkis ta.

Toidupanga juht Piet Boerefijn kutsub üles toitu annetama. 2000 sõjapõgenikku lisandus kohalikele abivajajatele.

"Meil on laod, meil on autod, meil on vabatahtlikud, aga /.../ meil on 15 000 Eesti klienti nädalas ja nüüd tuli lihtsalt juurde 2000 põgenikku ja meil lihtsalt ei ole seda toitu nii palju," ütles ta.

Tallinki Megastari laevaköögis valmistatakse juba kuu aega toitu sõjapõgenikele, keda Tallink on viinud Soome üle 6000õ. Otse Poola piirilt bussidega tulnud inimestel pole raha ja laevale jõudes on pikast reisist kõht tühi. Praegu annab laevafirma sõjapõgenikule Punase Risti märgiga pileti, mille eest saab tasuta suppi ja putru.

"Me püüdsime koostööd teha nii Pagulasabiga, Toidupangaga kui ka Eesti Toidutootjate Kiiduga, kuid kahjuks olid kõigil veebruari lõpus, märtsi alguses ressursid väga piiratud. Nii et seda abi ei olnud kellelgi võimalik pakkuda ja meil tuli leida endal lahendus," selgitas Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Praeguseks on kokkulepe, et sõjapõgenike toitlustamise Helsingi laevadel hüvitab Soome Punane Rist. Reedel ja laupäeval korraldab Toidupank kauplustes toidukogumiskampaaniat, milleks on tarvis paarisadat vabatahtlikku.