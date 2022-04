Lydia Koidula muuseumis saab näha pühaderingi Kihnu moodi

Näitus "Esmalt oli muna. Pühadering Kihnu moodi" ongi pühendatud lähenevatele ülestõusmispühadele. Kollektsiooni omanik on Kihnust pärit Einar Härm, kelle kogus on üle 500 pühadekaardi, umbes 300 munapeekrit ja rohkem kui poolsada on kuulsate Fabergede loomingut kopeerivaid lahtikäivaid portselanmune.

"Esimene asi, mis mul tekkis, oli ilus hõbepeeker. Hiljem tulid ka värvitud munad. Hakkasin siis uurima ja koguma neid tasakesi juurde ja mida rohkem ma neid uurin ja kogun, seda põnevamaks asi läheb. Igal asjal on oma pikk ajalugu juures," rääkis Härm.

Nädalat enne ülestõusmispühi nimetatakse vaikseks nädalaks. Kihnus on see suurnädal, aga sisult on see vaikne. Sünnis ei olnud pidutseda. Kui 1. aprill langes vaiksesse nädalasse, lükati Kihnu koolis naljapäeva pidu edasi. Suurel nädalal ei võeta ette suuri töid ega pesta pesu, sest nii võid surma endale majja pesta, ja välditakse kolistamist, et suvel pikne majja ei lööks.

Kuidas aga peeti ülestõusmispühi Johann Voldemar Jannseni perekonnas?

"Kuus last oli Jannsenite peres. Laupäeva õhtul hakati juba mune värvima ja pühapäeva hommikul käis koksimine ja munade kinkimine ja heade ülestõusmispühade soovimine. Väga hästi sobib see näitus siia majja. Meil on hea meel, et näitust täiendavad Kihnu muuseumist Maie Aava kirjutatud tekstid, kus ta tutvustab siiamaani elavaid traditsioone Kihnu saarel," rääkis Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink.

Elmar Trink ja Einar Härm näitasid ka vitsutamist, mida tuleb teha palmipuude pühal.

"Meie palmipuud ja ka Kihnu palmipuud on ju pajuuted ja nendega vitsutamine on ainult terviseks. Nendega vitsutad sa iseennast, oma kaasasid, oma lapsi. Ja võib-olla ka muul põhjusel, eks...