Rootsi sotsiaaldemokraadid vaatavad üle oma poliitika NATO suhtes

Rootsi sotsiaaldemokraatlik partei teatas esmaspäeval, et vaatab Venemaa sõjalise tegevuse tõttu üle oma rahvusvahelise julgeolekupoliitika. Sotsiaaldemokraadid pole varem toetanud Rootsi liitumist NATO-ga.

Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas muutis Euroopas geopoliitilist olukorda. Rootsi ja Soome kaaluvad nüüd üha tõsisemalt NATO-ga liitumist.

"Kui Venemaa tungis Ukrainasse, siis muutus täielikult ka Rootsi julgeoleku olukord" teatasid sotsiaaldemokraadid.

Neli paremtsentristlikku opositsiooniparteid toetavad Rootsi liitumist NATO-ga. Vasakpartei ja rohelised ei toeta liitumist.

Sotsiaaldemokraadid on parlamendis suurim partei. Partei juht Magdalena Andersson on peaminister. Varem väitsid sotsiaaldemokraadid, et Rootsi ei peaks ühinema NATO-ga.

"Sotsiaaldemokraatidest sõltub Rootsi võimalik NATO liikmesus," ütles Göteborgi ülikooli professor Peter Esaiasson.