Laaneots: Ukraina sõdureid valmistas ette kaheksa aastat lahingukogemust

Erukindral Ants Laaneots rääkis "Välisilmas", et Ukraina väed olid sõjaks Venemaaga hästi valmistunud, kuna kaheksa aastat kestnud sõja jooksul jõudsid sajad tuhanded sõdurid saada lahingukogemuse.

Laaneotsa sõnul ebaõnnestusid Vene väed Ukrainas, kuna eeldasid, et Kiievi ära võtmisel alistub ka ülejäänud riik.

Laaneotsa sõnul olid ukrainlased sõjaks paremini ette valmistunud, kuna oli kaheksa aastat sõdinud. "Sealt lasti läbi palju noori mehi, ajateenijaid, 420 000 Ukraina sõdurit olid lahingu kogemusega," ütles ta.

Venemaa ei olnud arvestanud pikema ajaga, mistõttu ei olnud sõduritel ka piisavalt toitu ning kehva varustuse tõttu jäid nad ka Ukraina vägedele haavatavaks.

"Pärast esimest kuut päeva lahinguid tekkis olukord, kus meestel polnud süüa midagi. Samal ajal soomusmasinatel ja tankidel ei olnud kütust, paljud masinad jäid seisma. Putin oli arvanud ja otsustanud, et Ukraina on niikuinii meie oma, nad on meiega sõbralikud, ma võtan selle kuue päevaga ära," kirjeldas Laaneots.

Venemaa pani hiljuti Ukrainas sõjategevust juhtima kindral Aleksandr Dvornikovi, kes on Laaneotsa sõnul kõik sõjaväe astmed läbi käinud lihtne mees, kes sai oma kogemuse juhtides tegevust Süürias.

"Esimene ülem seal ei saanud hästi hakkama, aga kui saadeti sinna Dvornikov, ta oli väga edukas. Kõikide parameetrite järgi paistab olevat tark mees. Pärast missiooni Süürias paistis ta hästi silma. Kusjuures ilmselt olid tal ka teened, Putinile meeldis ja talle anti Vene Föderatsiooni kangelase nimetus," kirjeldas Laaneots.