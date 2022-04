Maaleht: Saaremaa ajalehte Meie Maa ootab ees sulgemine

Maalehele teadaolevalt said Saaremaa ajalehe Meie Maa töötajad teisipäeval teate, et leht suletakse.

Meie Maa tegevjuht Priit Rauniste ei olnud nõus teemat telefonitsi kommenteerima ning palus saata küsimused kirjalikult, kirjutab Maaleht.

Meie Maa on ajaleht, mis on pausidega ilmunud 1919. aastast alates Kuressaares. Lehel on muudetud nii nimesid kui ka ilmumistihedust.

Meie Maa väljaandja on Saaremaa Raadio OÜ, mille suuromanik on väliseestlane Arne Pagil (81). Saaremaa Raadio OÜ annab välja ka ajalehte Hiiu Leht.

Saaremaa on ainus maakond, kus ilmub kaks maakonnalehte. Teine on Vjatšeslav Leedole kuuluv Saarte Hääl.