Hiiu Lehe tulevik on ebakindel

Reedel viimast korda ilmunud Saaremaa maakonnalehe Meie Maa omanikfirmale OÜ Saaremaa Raadio kuulub ka Hiiumaad kajastav Hiiu Leht. Ka selle lehe tulevik on peatoimetaja Harda Roosna sõnul nüüd küsimärgi all.

Roosna teatel on Hiiu Lehel praegu 1600 tellijat ja selle tiraaž on talvel 2800 eksemplari, kuid suvisel turismihooajal veidi suurem.

Kaks korda nädalas ilmuv Hiiu Leht peaks Roosna sõnul järgmise nädala teisipäeval veel ilmuma, kuid mis saab edasi, on ebaselge.

Roosna ütles ka seda, et Hiiu Lehe töötajad pole koondamisteadet praegu veel saanud.

Suvel täituks Hiiu Lehel 25 aastat esimese numbri ilmumisest.

"Mina olen siiski veel positiivne, et Hiiu Lehe ilmumisõigus on müügis teatud tingimustel. Ma tean ka, et vähemalt üks inimene või üks organisatsioon on huvi tundnud selle vastu, aga kuna ei ole lepingut, millele oleks osapooled käed alla pannud, siis on ka meie tulevik suhteliselt ebakindel," rääkis Roosna.

Reedel ilmunud numbriga sai läbi Saaremaa ajalehe Meie Maa enam kui 100-aastane ajalugu.