Rakvere Kirikuparki kerkis 70 pühademuna

Idee autori, Rakvere linnakunstnik Marju Püümetsa sõnul on ettevõtmise eesmärk tuua linnapilti värvi, rõõmu ja kevadehõngu ning luua inimestele hoolimata keerulistest aegadest veidigi pühademeeleolu. Aktsiooniga liitusid ka sel aastal kohalikud asutused, kunstnikud ja vabatahtlikud kunstisõbrad, kes said oma loomingul vabalt lennata lasta ja munad meelepäraselt dekoreerida. Ühtekokku ehivad Kirikuparki ligi 70 autorite poolt signeeritud pühademuna, millest suuremad on lausa 1,2 meetri kõrgused, teatas Rakvere linnavalitsus.

Mune kanunistasid Rakvere Spordikeskus, Rakvere Sotsiaalkeskus, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Triinu ja Rohuaia lasteaed, Rakvere avatud noortekeskus, Rakvere Waldorfkool, Rakvere Eragümnaasium, Athena Maja, Eveli Varik, Riina Rillo, Virumaa Näitused jpt.

Pühademunad on vaadatavad 20. aprillini.