Maimets: riik valmistub uueks koroonahooajaks kolme stsenaariumiga

Teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa sõnul on rahvusvahelised organisatsioonid veendunud, et lahti me koroonaviirusest veel saanud pole. Võimaliku uue puhangu valmisolekuks töötab riik välja kolme stsenaariumit ehk leebe, raske ja uus pandeemia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Leebe stsenaariumi korral piiranguid ei tule. Raske variant on Maimetsa sõnul siis kui tekivad uued viiruse variandid, mis tekitavad raskemaid haigestumisi või levivad aktiivsemalt, nagu möödunud aastal Delta variant. Sel juhul on haiglasüsteem tugeva koormuse all ja ees ootavad piirangud.

Kolmanda stsenaariumi puhul muteeruvad viiruseosakesed nii palju, et olemasolevad vaktsiinid ega läbipõdemine ei aita. Siis oleme Maimetsa sõnul alguses tagasi.

"Soovitame ka kõikidel alates üksikisikutest, tööandjatest, omavalitsustest, kuni ministeeriumite ja kõigi teisteni mõelda justnimelt nende kolme stsenaariumi raames. Mida me teeme siis, kui juhtub nii, kui juhtub teist või kolmandat moodi. Need kolm stsenaariumit me oleme nimetanud leebe, raske ja uus pandeemia," sõnas Maimets.

Ettevõtjate suurim mure on muidugi piirangud. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsleri Kristi Talvingu sõnul käib töö selle nimel, et tervishoiusüsteem oleks nii tugev, et ei peaks enam uusi piiranguid tulevikus kehtestama. "Täna me oleme kõik harjunud, et elu läheb edasi nagu tavaliselt ja tahaks, et see jääb ka sügisel ja talvel niimoodi," lausus Talving.

Seda, kas ka neljandat koroonavaktsiini vaja on, selgub terviseameti nakkushaiguste osakonna nõuniku Irina Dontšenko sõnul teiste riikide tulemustest.

"Elu näitab seda, et mida pikemaks ajaks haigustekitaja soovib siia meie keskkonda jääda, seda leebemad on tema omadused ja seda leebemat haiguskulgu ta kutsubki välja. Seda kinnitabki nüüdne omikroni tüvi ja seda kinnitavad ka muud haigustekitajad," rääkis Dontšenko.

Terviseamet planeerib uut koroonavaktsiini kampaaniat. Endiselt on pooleli läbirääkimised koroonaravimite saamiseks. Valitsus arutab koroonaviirusele reageerimise plaani eeldatavalt järgmisel nädalal.