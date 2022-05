Mereväelane: NATO-s Soome ja Rootsi tooksid Läänemerele erilise võimekuse

Soome ja Rootsi ühinemine NATO-ga tooks Läänemerele väga hea võimekuse, sest mõlema riigi mereväed on ehitatud üles just Läänemerel sõdimiseks, ütles Eesti mereväe ülema asetäitja Johan-Elias Seljamaa Terevisioonis.

Ukraina sõda on andnud eestlastele õppetunde, kuidas oma merekaitsega edasi minna. "Ukrainlased kuulutasid välja miiniohtlikud alad juba sõja alguses. Nagu näha, on see takistanud venelastel dessantide maale saatmist. Venelased hoiavad distantsi - vastase laevad püsivad laevatõrjerakettide laskeulatusest väljas," rääkis Seljamaa.

Vaadates sõja kulgu, teeb Eesti tema hinnangul juba praegu õigeid otsuseid. "Tegelemegi kihilise kaitse arendamisega: miinid, mis takistavad vastase liikumisvabadust ja siis laevatõrjeraketid, mis omakorda hoiavad laevad eemal," ütles Seljamaa.

Lisaks sellele on oluline olukorrateadlikkus ehk tuvastatud merepilt. "Politsei- ja piirivalveameti ja laevastiku liitmisega oleme liikumas selles suunas, et merevägi saab olukorrateadlikkuse eest vastutavaks ja hakkab juhtima kõiki merelisi ressursse, mis Eestil on," ütles Seljamaa.

Tema hinnangul oleks Soome ja Rootsi liitumine NATO-ga väga hea. "Mõlema riigi kaitseväed on ehitanud üles oma laevastikud Läänemerel sõdimiseks. Sealt tulevad väga spetsiifilised võimed, mis kindlasti on väga efektiivsed," märkis Seljamaa.

Venelaste tegevus Läänemerel on Seljamaa sõnul sarnane teistele aastatele - midagi erilist ei toimu. "Keskendutakse meeskondade väljaõppele, mis toimub peamiselt Kaliningradi lähedal. Tehakse merekatsetusi remondis laevadele ja siis muidugi alati varjutatakse suuremaid laevagruppe, mis liitlased siia Läänemerele on toonud. Näidatakse, et ollakse teadlikud. Vene laevad saadavad neid, kogutakse luure- ja sideandmeid," rääkis Seljamaa. See tegevus on vastastikune, sama teeb liitlaste merevägi.

Ukrainas käib venelaste kriitiline tegevus Odessa suunal - linna on rünnatud sõja vältel. Praegu on venelastel sihikul kriitiline infrastruktuur, sadamad ja sõlmpunktid. "Odessa on väga oluline suur sadam nii ekspordi mõttes kui ka pärast riigi ülesehitamisel. Odessa lähedal on ka Maosaar, mille üle käivad kemplused ja praegu ei saa öelda, kes seda saart kontrollib. Maosaar on oluline sadama juurdepääsuteede loomiseks ja sinna saab paigutada relvasüsteeme," rääkis Seljamaa.