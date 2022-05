Tehnoülevaatustel tuleb peakaamerate nõue järelevalvemenetlustes

Transpordiamet otsustas neljapäeval, et soetab järgmiseks aastaks kolm komplekti personaalseid kaameraid ja võtab need kasutusele tehnoülevaatuspunktidele järelevalve teostamisel.

"Loobusime kohustusest kasutada neid niinimetatud peakaameraid igapäevaselt kõigis tehnoülevaatuspunktides. Kinnitasime personaalsete kaamerate kasutamise võimaluse ainult järelevalvemenetluse raames," ütles transpordiameti kommunikatsioonijuht Erki Varma.

Varma täpsustas, et maksimaalselt kasutataks peakaameraid kaks korda aastas ja korraga maksimaalselt kuni kaks kuud, alates 2023. aastast.

"Tegemist ei pea olema pea külge kinnitatud kaameraga, sõltuvalt tehnoülevaatuspunktist võib see kaamera olla kinnitatud ka näiteks auto põhja valgustamiseks mõeldud kandelambi külge – oluline on, et see annab transpordiametile võimaluse kontrollida tehnoülevaatuse kvaliteeti nende sõiduki puuduste osas, mida statsionaarsete kaameratega ei ole võimalik tuvastada," rääkis Varma.

Eesti Tehnoülevaatajate Liit saatis aprilli alguses majandus- ja taristuminister Taavi Aasale kirja, milles avaldas vastuseisu transpordiameti plaanile teha tehnoülevaatajatele kohustuslikuks peakaamerate kasutamine.

Transpordiamet on leidnud, et olukord sõidukite tehnokontrollimisel on jõudnud kriitilisele piirile, sest umbes 10 protsenti ehk 50 000 oluliste või ohtlike puudustega sõidukit läbib aastas tehnoülevaatuse.