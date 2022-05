Perearst: enam ei peaks mökutama, uued koroonaravimid päästaksid elusid

Rapla perearstikeskuse perearst Argo Lätt ütles "Vikerhommikus", et uued koroonaravimid tuleks kasutusele võtta niipea kui võimalik, sest need aitaksid reaalselt elusid päästa.

"Hetkel ei peaks mökutama, vaid tuleks tegutseda ja olla valmis uueks laineks esmatasandil," ütles Lätt.

"Tegelikult on praegu nokk kinni, saba lahti situatsioon. On olemas kaks antiviraalset ehk viirusevastast ravimit, mis otseselt pärsivad koroonaviiruse paljunemist, ehk nad muteerivad selle koroonaviiruse selliseks, et ta on määratud surema. Üks nendest on Mercki ravim Molnupiraviir ja teine on Pfizeri ravim Paxlovid," rääkis Lätt.

Ta lisas, et Paxlovid on Euroopa Ravimiametis registreeritud, aga Molnupiraviir on veel ülevaatamisel. Paxlovidi tõhusus on ligi 90 protsenti. Mercki ravimi tõhusus kliinilises uuringus oli 30 protsenti, sõnas Lätt.

Kuna Euroopa Komisjonil on praegu pooleli tootjaga hinnavaidlus, peavad ka Eesti inimesed ootama, sest Eesti on otsustanud soodsama hinna saamise eesmärgil osaleda Euroopa Liidu ühishankes.

Paljud riigid on aga läinud ühishankest mööda ja sõlminud tootjatega otselepingud. "Seda on teinud muu hulgas ka Läti, Leedu ja Soome, samuti Saksamaa, Prantsusmaa. Nemad juba kasutavad seda ravimit. Kõige suurem kasutuskogemus on Suurbritannias," sõnas Lätt.

Argo Lätt nõustus saatejuhiga, kes küsis kinnitust, kas selle ravimiga oleks juba saanud päästa palju inimesi, keda täna meie hulgas enam ei ole.

"Märtsikuus tegi professor Krista Fischer arvutused, et juba sel aastal me tänu vaktsineerimisele päästsime 300 inimelu, siis minul on küsimus, et kui need ravimid oleks olemas olnud, siis mitu inimelu me oleks lisaks veel päästnud," rääkis Lätt.

Paxlovidi ühe doosi ehk viie päeva ravi hind on Läti sõnul 650 kuni 750 eurot. "Hetkel on see ravim määratud riskigrupi jaoks. Eestis haigekassa ravimikomisjon on juba 12. detsembril otsustanud, et kui need ravimid tulevad, lähevad nad kohe 100-protsendilise kompenseerimise alla ja patsient maksab vaid 2.50 ja see on kõik," lausus Lätt.

"Ravimikomisjoni poolt on otsustatud, et see tuleb retseptiravim, mis kirjutatakse välja sellisel juhul, kui patsient on diagnoositud Covid-infektsiooniga. Ja ravim tuleb riskigrupile näiteks kehamassiindeks 35 ja pluss ja vanus 65 ja pluss, inimesed, kellel on kaasuvad haigused, näiteks diabeet, südamepuudulikkus, neerupuudulikkus, immuunpuudulikkus jne," rääkis ta veel.