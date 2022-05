"AK. Nädal" uuris, millises Eesti puhkuselinnas on soodsaim majutust saada

Suur suvi on kohe käes ning inimesed teevad puhkuseplaane ja majutusasutused üle Eesti ootavad külalisi. "Aktuaalne kaamera. Nädal" vaatas, millise hinnaga pakutakse praegu öömaja populaarsetes puhkuselinnades Pärnus, Haapsalus ja Kuressaares suve tippajal ehk juulikuu nädalavahetustel.

Odavaima lihtsa toa kahele inimesele leiab booking.com pakkumiste põhjal hostelis või külalistemajas Pärnus alates 42 eurost, Kuressaares alates 32 eurost ja Haapsalus alates 28 eurost.

Toa koos hommikusöögiga kahele inimesele saab hotellis või külalistemajas Pärnus alates 60 eurost, Kuressaares alates 58 eurost ja Haapsalus alates 101 eurost.

Spaahotellide pakkumised algavad Pärnus 100 eurost, Kuressaares 86 eurost ja Haapsalus 112 eurost.

Kõige kallimalt on võimalik luksuslik öö veeta Pärnus 396 euro eest, Kuressaares 350 euro eest ja Haapsalus koguni lausa 695 euro eest.

Sellised on suve tippaja ehk juulikuu nädalavahetuste pakkumised meie kuurortlinnades. Toredaid reisimise võimalusi pakub aga kogu Eesti ja igal ajal ehk valikuvõimalusi peaks olema veel oluliselt suuremas ulatuses.

"AK. Nädal" küsis ka inimestelt Pärnus, Tallinnas ja Tartus nende suveplaanide kohta.

Pärnu:

"Kus see suvi on? Ei saagi teha plaane veel, tuul on nii kõva. Tulimegi vaatama, kas merikarpe on juba, kontrollime ranna üle, kas saab bikiinid välja otsida."

"Ma loodan, et on rohkem päikest ja tahaksin rohkem õues olla, ringi reisida, Tallinna minna."

"No kõigepealt ootaks, millal suvi meile jõuaks ja siis ikkagi puhata, võimalikult palju puhata ja head ilma nautida."

Tallinn:

"Meil on suured plaanid, me kogu aeg oleme vees. Kui tuul puhub, siis me oleme lohesurfiga, kui tuult ei ole, siis teeme SUP-laua matkasid, oleme vees. Meile meeldib suvi."

"Mina hakkasin nüüd kite surfingut õppima, aga kui on väga halb ilm, siis arvan, et reisin, meil Eesti on ikka väga ilus."

"Rännata mööda Eestimaad nii palju kui võimalik, saari külastada. Minu meelest Eesti suvi on nii ilus, et patuasi on siit ära minna. Suvel ei taha ma kuhugi minna, ainult siin olla."

"Tahaks puhata ja et meie suvi tuleks soe. Tahaks, et oleks tööd ja et maailmas oleks rahu, vot seda tahaks selleks suveks."

Tartu:

"Mis pensionäril ikka. Natuke ringi käia ja reisida, käia siin sugulaste juures. Kaugele kuskile ei ole plaaninud."

"Me kolime Tšehhist tagasi Eestisse ja siis on plaan ainult puhata, Eestit nautida."

"Pärnu. (Pärnus on) mererand, päike ja toredad inimesed."