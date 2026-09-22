Läti loovutas Eestile kolm Milremi hoone süütamises kahtlustatavat

Riigiprokurör Gardi Anderson ütles ERR-ile, et kaitsepolitsei kuulas kahtlustatavad Läti kodanikud üle, misjärel nad viidi Harju maakohtu ette, kus kohtunik pidas seni kogutud tõendite ja küsitlemise põhjal kahtlustatavate vahistamist põhjendatuks.

"Praegu on neile esitatud kahtlustus asja rikkumist ja hävitamist käsitleva paragrahvi järgi, kuid see võib uurimise käigus muutuda," ütles Anderson.

Riigiprokurör lisas, et prokuratuur on viimase kuu aja jooksul politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitseiga teinud tööd, et selgitada välja hoone süütamiseni viinud asjaolud ja kahtlustatavad.

"Praegu on tõendite kogumine pooleli. Kontrollime kõiki versioone, sealhulgas seda, kas tegemist oli sabotaažiga. Nüüd, kus kahtlustatavad on Eestis, jätkame tõendite kogumist ja analüüsimist," lausus Anderson.

Lasnamäel Betooni tänaval kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi kasutuses olnud hoone põles ühel augustikuu nädalavahetusel. Peaminister Kristen Michal sõnas pärast intsidenti, et riik uurib versiooni, et süütamise taga on Venemaa.