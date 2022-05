Sotsid tõstaks peretoetuste tuules ka üksikvanema toetust

Nädalavahetusel arutasid Sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, Isamaa ja EKRE peretoetuste seaduse võimalikke muudatusettepanekuid. Ühe ettepanekuna soovivad sotsiaaldemokraadid koos lastetoetustega tõsta ka üksikvanemate toetust, mis on aastakümneid püsinud 19 eurot.

"Sarnaselt lastetoetuste tõstmise ettepanekule oleme juba varasemalt esitanud riigikogu menetlusse üksikvanema toetuse tõstmise ettepaneku. Peame oluliseks, et üksikvanema toetus oleks sama suur kui esimese lapse toetus, ehk praegu kehtiva seaduse järgi 60 eurot ning suureneks koos lastetoetuste tõusuga. Sotsiaaldemokraatide jaoks on see sama oluline kui lastetoetuste tõstmine," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Läänemetsa sõnul lepiti nelja erakonna kohtumisel kokku, et fraktsioonid kujundavad esmaspäeva jooksul oma seisukoha, kas võiks peretoetuste seadusega tõsta ka üksikvanema toetust. "Kohtumisel valitsenud meeleolude ja esialgsete arvamuste järgi oleme positiivselt meelestatud, et ka see ettepanek leiab ühise toetuse," sõnas Läänemets.

Läänemets viitas, et peretoetuste seaduse muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmapäeval, kuhu nelja erakonna fraktsioonid soovivad seaduseelnõu paremaks muutmiseks teha mitmeid ühised muudatusettepanekuid.