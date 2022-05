Viikingite rännutee uurija sõidab ühepuulootsikul Soomaalt Tallinnasse

Detsembris kanti Soomaa ühepuulootsik ehk haabjas UNESCO kultuuripärandi nimistusse.

Taanlasel Thomas Frankil on aga hüptees, et skandinaavlased õppisid ühepuupaatide ehitamist just muistsetelt soome-ugrilastelt ja kasutasid neid aluseid oma pikkadel kaubateedel Venemaal.

Nii liigub Frank koos Jevgeni Dernovoiga sel nädalal haabjaga Soomaalt Tallinna ning kavatseb järgmisel aastal sõita haabjaga Eestist Taani. Pärast üheksa tundi väldanud paadiretke jõudsid mehed pühapäeva pärastlõunal Pärnusse.

"See on olnud väga ilus päev, meri, jõekaldad ja loodus on olnud väga sõbralikud. Eesti on väga ilus maa jõe poolt vaadates. Rääkisin Aivar Ruukeliga ja siis meil tuli mõte püüda kasutada neid Eesti paate, mida UNESCO tunnustas. Siiani on olnud väga huvitav ja lähipäevil näeme, kas selle paadiga saab ka merel hakkama," rääkis Frank.

"Juhtus niimoodi, et vennad kirjutasid internetis, et kes tahab midagi huvitavat teha. Ma küsisin, mis toimub, ja kohe mulle öeldi, et sa oled tiimis, meeskonnas. Siis pärast selgus, et vaja ajaloolise paadiga minna ümber Eesti. /;;/ Ma olen instruktor, süstaga sõidan, kanuuga sõidan, seda ma natukene oskan. Aga sellise paadiga esimene kord istun täna," rääkis Dernovoi.

Haabjameister Aivar Ruukel ütles, et tegemist on kogenud meestega, Frank on haabjaga väga palju sõitnud.

"Ta on ju sõitnud juba Vana-Laadogat pärslaste juurde, mis on mööda Volgat Kaspiasse ja samuti kreeklaste juurde, mis on mööda Volgat Konstantinoopolisse Mustale merele. Ta on enne selliseid asju teinud. Nii et see, et ta nüüd kavatseb siit Eestist sõita Taani, see ei ole ju hullem mõte," sõnas Ruukel.

Praegu on retk kulgenud plaanipäraselt, esmaspäeva õhtuks jõudsid rändajad Varblasse.