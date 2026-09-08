Analüüs: Ukraina petukõnede sektori käive ulatub miljardi dollarini kuus

Kokku võib Ukrainas tegutseda 1000–1500 petukõnede tegemise telefonikeskust ning nende käibeks hinnatakse ligikaudu miljard dollarit kuus, öeldakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastase algatuse (GI-TOC) tellitud uuringust "Kiiev helistab. Kõnekeskuste fenomen Ukrainas".

Seda kajastanud Ukraina meediaväljaanne LIGA.net edastas, et Ukrainas tegutsevad mitte ainult ukrainlastele suunatud petukõnede keskused. On ka kontoreid, kus Türgi kodanikud petavad türklasi ning Indiast ja Sri Lankalt pärit inimesed oma riikide elanikke. Kokkuvõttes on Ukraina petuskeemide tööstus suunatud vähemalt 29 riigi elanikele.

Väljaanne The Guardian lisas GI-TOC-i ülevaatele tuginedes, et petukõnede tegemise keskustes võib Ukrainas kokku tööl olla umbes 60 000 inimest.

Teadaolevalt tehakse Ukrainast petukõnesid ka Eestisse ning teistesse Balti riikidesse. Ukraina on koostöös Eesti võimuorganitega mõne sellise ka sulgenud.

Petukõnede keskuste teema muutus taas aktuaalseks pärast seda, kui Ukraina võimud vahistasid eelmisel nädalal peaprokuratuuri töötaja Sergei Krapiva, keda muu hulgas süüdistatakse selliste kõnekeskuste soosimises. Ukraina korruptsioonivastase võitlusega tegelavate asutuste NABU ja SAP paljastustest ajendatuna teatas esmaspäeva hilisõhtul Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko oma tagasiastumisest.

LIGA.net rääkis ühe uuringu autori, GI-TOC välikoordinaatori Fjodor Sidorukiga sellest, kes seda turgu kontrollib, miks ei suudeta seda likvideerida ning kuidas on kõnekeskused seotud õiguskaitseorganite, kuritegevuse, Venemaa ja narkootikumidega.