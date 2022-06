Hollandi valitsus tahab suitsupaki hinna tõsta ligi 50 eurole

Madalmaade valitsus soovib vähendada elanikkonna suitsetamist ja selle saavutamiseks on plaanis tõsta suitsupaki hind nii kõrgeks, et noortel ei teki kunagi suitsetamise harjumust.

Suitsetamisvastase plaani autor on terviseminister Maarten van Ooijen, kes kavatseb seda peatselt tutvustada Hollandi koalitsioonivalitsusele, vahendab The Times. Minister toetub oma plaanis uuringutele, mille järgi suitsupaki hind peab olema väga suur, et suitsetamisest tegelikult loobutaks. Ministri sõnul saab Madalmaadest sellise sammuga Euroopale eeskuju. Aastaks 2040 peaks pakk sigarette valitsuse plaanide järgi maksma 47 eurot.

Van Ooijeni plaan põhineb Maastrichti ülikooli uuringul, mille järgi loobuksid pooled suitsetajad sellest halvast harjumusest, kui suitsupaki hind ligineks 60 eurole. Praegu suitsetab hollandlastest viiendik. Madalmaade valitsus püüab suitsetajate hulka aastaks 2040 vähendada viiele protsendile. Praegu on suitsupaki hind riigis 8 eurot ning aastaks 2025 tõuseb see 10 euroni.

Maailma kõige kallimad sigaretid on müügil Austraalias, kus suitsupaki eest peab välja käima 26 euro vääringus kohalikku valuutat.