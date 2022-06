Tai riik jagas elanikele kasvatamiseks miljon kanepitaime

Meditsiiniline kanep legaliseeriti Tais 2018. aastal. Laiema dekriminaliseerimisega püüab Tai saada kanepiturismi sihtkohaks. Terviseminister Anutin Charnvirakul hoiatas siiski tailasi, et nad "ei kasutaks taime kodus naeratades mitte millegi tegemiseks, kuna nii ei saa riigis töö tehtud ning see pole ka legaliseerimise eesmärk".

Terviseminister lisas, et kanepi tarvitamisega seotud stigma on nüüd minema pühitud ning taime abil saab hakata leevendama osa tervisehädasid. Neljapäeval eemaldati kanep Tai narkootiliste ainete nimistust. Riigis võib kanepit kasvatada, kui oma taim on registreeritud ametlikus Tai valitsuse kanepiäpis.

Kanepi suitsetamine avalikus kohas on jätkuvalt keelatud ning selle eest võidakse karistada trahvide ja vanglakaristusega.

Psühhoaktiivne aine marihuaanas on THC, mille seaduslik määr on piiratud 0,2 protsendile kanepiekstraktis ja kanepitoodetes, mida Tais on lubatud müüa.

Praeguseks on 300 000 inimest Tais end ametlikus valitsuse kanepiäpis kanepikasvatajaks registreerinud ning lisaks veel miljonid inimesed on äpi endale alla laadinud.

Tai kinnipidamisasutuste teatel vabastatakse riigis ka 3000 inimest, kes on varasemalt kanepiga seotult vangi määratud.