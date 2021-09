"Insight": teismelised tarvitavad kanepit aina enam

Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juht Kristjan Tommingas väidab, et kanepit hakatakse tarvitama järjest nooremalt.

Kanep – kõige populaarsem uimasti teismeliste seas

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel tarvitavad teismelised narkootilisi aineid üha enam. Kui 25 aasta eest oli 15-aastaste seas uimasteid proovinud seitse protsenti, siis kümne aasta eest oli see protsent 32, 2015. aastal aga juba 38.

Populaarsuse pingerida juhib ülekaalukalt kõigile tuntud kanep, mida on proovinud kümnest uimastitarvitajast üheksa.

Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaater Reigo Reppo räägib, et viimastel aastakümnetel on alkoholi tarvitamine teismeliste seas veidi vähenenud, kuid asemele on tulnud uimastid. Populaarsemad neist on kanep ja amfetamiinid.

Doktor Reppo tähelepanekute kohaselt proovivad paljud 13-aastaselt alkoholi, mõni joob ennast selles vanuses esimest korda täis. Umbes 14-aastaselt jõuab järg uimastite kätte. "15-aastaselt on juba päris paljud, umbes kolmandik teismelisi, mingit uimastit proovinud," nentis lastepsühhiaater.

Politsei võitleb, aga võitu ei saa

Politseilt tuleb regulaarselt teateid järjekordse ebaseadusliku kanepipõllu leidmisest. Näiteks juulis peeti kinni Viljandimaa elanik, kes kasvatas oma aias kanepit. Läbiotsimisel leiti ja konfiskeeriti kolm kilo narkootilisi aineid ja 60 kanepitaime. Kanepikasvatajale esitati süüdistus suure koguse narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises. Kuid olukord halveneb politseinike jõupingutustest hoolimata. Politseinike meelest on selles süüdi kanepi legaliseerimise pooldajad.

"See kasv ei alanud eile," rääkis Tommingas. "See toimub samm-sammult, aasta-aastalt. Meie teismelised suhtlevad ühismeedias, kus populariseeritakse kõiksugu asju. Kanepitarvitamise subkultuur on üks tugevamaid."

Tommingas usub, et legaliseerimise propaganda aitab kuritegelikel rühmitustel laiendada oma müügiturgu tavaliste kooliõpilaste arvelt. Paljud neist ostavad marihuaanat oma kaasõpilastelt otse koolis või kodu lähedal. Üha sagedamini tellitakse uimasteid anonüümselt interneti kaudu, kus seda on võimatu kontrollida.

Mida nooremas eas hakkab laps uimasteid tarvitama, seda suuremat kahju need talle tekitavad. "Kanep mõjutab päris tugevasti mälu tööd," räägib psühhiaater Reppo. "Teismeiga on peamine õppimisperiood inimese elus. Kui noor tarvitab tugevasti aju mõjutavaid aineid, väheneb soov koolis käia ja teadmisi saada."

Geneetilise eelsoodumusega teismelistel tõuseb kannabinoidide tarvitamisel oluliselt psühhooside risk. "Probleemid võivad avalduda erinevalt. Näiteks skisofreeniale on iseloomulikud kuulmishallutsinatsioonid, kuid esineda võib ka nägemishallutsinatsioone," rääkis doktor Reppo.

"Kui teismeline on lisaks veel depressioonis, võib ta näha hirmuäratavaid varje ja kujusid. Teatud juhtudel võivad noored näha enda ees inimese asemel robotit," lisas ta.

Kannabinoidide tarvitamisel võivad tekkida paranoiad ja hirmud. Nooruk kardab tänavale minna, bussiga sõita, sõpradega suhelda. Ekstreemsematel juhtudel on ette tulnud, et laps ei julge süüa, sest usub, et tema toit on mürgitatud.

Katsu sa aru saada, milline kanep legaliseerida

Narkootilist kanepijoovet põhjustab kannabinoid tetrahüdrokannabinool, lühendatult THC. Politseid huvitavad ainult need taimed, milles THC sisaldus on üle 0,2 protsendi.

"Mustal turul müüdava ja tulevikus võib-olla legaliseeritava kanepi THC suhtes ei ole mingit kindlustunnet. Me ei tea, milliseid aineid see sisaldab. Võimatu on kasvatada taime, mille kohta võime täie kindlusega öelda, et näiteks kümnes grammis on täpselt nii ja nii palju konkreetset alkaloidi," selgitas probleemi doktor Reppo. Ta räägib, et viimasel aastakümnel on kanepitaimede THC sisaldus oluliselt tõusnud: "Praegu mustale turule jõudev kanep pole kaugeltki seesama rohi, mida hipid 70-ndatel suitsetasid."

Psühhiaatriga nõustub ka ettevõtja ja kanepikasvataja Martti Randma, kellega "Insighti" ajakirjanik vestles tema aias. Randma kinnitas, et on alati kasvatanud vaid legaalset kanepit, kus THC ei ole üle 0,2 protsendi. "See on norm. See kanep, mida tänaval müüakse, sisaldab 20 protsenti THC-d. Saate aru? Sisuliselt on see sada korda kangem!" Ta ütles, et suure psühhotroopse aine sisaldusega kanepit kasvatatakse Eestis, kuid imporditakse siia ka Hispaaniast, Tšehhist ja Hollandist.

Et THC sisaldust silma järgi määrata ei saa, tuleb kaupa kontrollida laboratoorselt ja see võib kaua aega võtta. Just nii juhtus Martti Randma toodanguga. Ta jutustab, et kasvatas kahe aasta eest tee valmistamiseks legaalset kanepit ja kutsus ise politsei oma kaupa kontrollima. Politseinikud konfiskeerisid kogu toodangu ja sulgesid tema kasvatuse. "Neile tundus, et ma kasvatan narkootilisi aineid. Prokurör pole mind siiani kohtusse kutsunud. Olen juba kaks aastat oodanud, et saaksin minna kohtusse ja faktidega tutvuda," kurvastas ettevõtja.

On selge, et politsei ei jõua kinni püüda kõiki diilereid ega kontrollida kõiki legaalseid kanepikasvatajaid. Doktor Reppo soovitab lapsevanematele: ärge laske olukorda käest ära, olge tähelepanelikud – see on ju teie laps.

"Lastega tuleb tegeleda, neid tuleb kuulata. Ainult siis, kui peres on usalduslikud suhted, julgeb laps tulla vanematele oma muredest rääkima. Ta ei tee seda, kui kardab, et sellest tuleb suur skandaal, ta jääb pooleks aastaks taskurahast ilma ja on terve elu suguvõsa must lammas," seletas lastepsühhiaater.