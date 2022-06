Arheoloogid leidsid Rosma linnamäelt muinasaegseid viljateri

Rosma linnamäe keskosas on natuke madalam koht, kus arheoloogid lootsid leida vana, muistse kaevu koha, kuid väljakaevamiste käigus selgus, et seal kaevu ei ole. Leiti aga söestunud viljaterad.

"Me arvame, et siin on üks või mitu maasse süvendatud hoonet ja nende hoonetega on juhtunud nii, et nendega on toimuinud põleng. Ja me oleme leidnud viljaterasid, mis on kõige erilisem leid siit, mida on Eestis kokku leitud umbes üheksa-kümme üldse," rääkis arheoloogiamagistrant Mairi Kaseorg.

Väljakaevatud leiud saadetakse edasi laboratooriumisse, kus tehakse kindlaks nende vanus ja viljaterade sort.

"Põlenud viljalasusid, mis meie muinasaegse põllumajanduse kohta nüüd infot annaksid, on meil väga vähe ja põlenud peast nad ju ongi, aga enam-vähem võib juba prognoosida siin vanust. Siin hoone seest ei ole tulnud ühtegi kildu kedral tehtud keraamikat, nii et see võiks olla viikingiaegne, arvestades varasemaid dateeringuid, mis meil siit linnamäelt on," ütles arheoloogiaprofessor Heiki Valk.