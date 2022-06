Galerii: Maidlas avati Heino Lipu kuju

Erandkorras Maidlas toimunud meistrivõistlused (ülejäänud aladel võisteldakse nädalavahetusel Kadrioru staadionil) ja 13. Heino Lipu mälestusvõistlused kuulitõukes algasid pärast skulptuuri pidulikku avamist ning 48 000 eurot maksma läinud ausamba toetajate tänamist.

Kujule panid nurgakivi Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser ja volikogu esimees Dmitri Dmitrijev, katte eemaldasid maamärgi püstitamise eestvedaja Ahto Paavo ja olümpiavõitja Gerd Kanter, kes ajalehe Põhjarannik andmetel oli kujule pisut modelliks.

Maidlas avati kuju ja tõugati kuuli legendaarse spordimehe, kuulitõukes Euroopa rekordinigi jõudnud Heino Lipu 100. sünniaastapäeva puhul.

Naistest kaheksandat korda Eesti meistriks tulnud Kätlin Piirimäe ja meestest kolmandat korda järjest meistriks tulnud Jander Heil jäid teistest aladest eraldi peetud võistlusega rahule, kuigi Heil suhtus ideesse alguses veidi kahtlevalt.

"See on väga eriline, sest siin on publik hästi ligi. Tavaliselt Eesti meistrivõistlustel ei saa kuulitõuge väga palju tähelepanu, sest nii palju on kõrval alasid, mis käivad samal ajal. Aga täna oli kogu tähelepanu naistel ning nüüd tuleb meeste võistlus ja siis on tähelepanu meestel. See aitab väga palju tulemustele kaasa, nagu täna näha oli," ütles Piirimäe pärast kuldmedali saamist.



"Esimene emotsioon ei olnud kõige rõõmustavam, aga kui siia kohale tulin ja nägin, et oli hästi korraldatud võistlus ja pealtvaatajaid oli ka kohal, tegi see võistluse nauditavaks ja tegelikult oli päris hea," rääkis Heil.

Kokku osales võistlusel 18 kuulitõukajat.