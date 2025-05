Algul Maidlasse püstitatud Heino Lipu kuju jõudis Jõhvi

Skulptor Aivar Simsoni pronkskuju kuuli tõukavast Heino Lipust on kavas pidulikult avada neljapäeval, 22. mail.

Ajaleht Põhjarannik on kirjutanud, et pronkskuju kuulub selle loomise algatajate moodustatud MTÜ-le Heino Lipu Fond. Selle juhatuse liige Ants Nurk märgib Jõhvi vallavalitsusele saadetud avalduses, et Maidlas pole mälestusmärk loodetud tähelepanu pälvinud ja seetõttu on fond saanud ettepaneku viia kuju üle Jõhvi Heino Lipu nimelise staadioni juurde, kus toimuvad regulaarselt ka spordisangarile pühendatud rahvusvahelised kergejõustikuvõistlused. Lisaks asub staadioni läheduses Jõhvi gümnaasiumi praegune hoone ja Lipp on Jõhvi gümnaasiumi vilistlane aastast 1940.

Kuju uude kohta viimise poolt oli ka skulptor Aivar Simson.

Kõigile kuju liigutamise plaan ei meeldinud ning Heino Lipu kuju uude kohta viimise vastu sõna võtnute seas on näiteks poliitik Marja-Liisa Veiser, kes kuju Maidlasse püstitamise ajal oli Lüganuse vallavanem.

Mida oleks Lipu kuju liigutamisest arvanud spordiveteran Ahto Paavo, kes kuju püstitamist Maidlasse 2008. aastast eest vedas, ei ole võimalik enam küsida, sest kahjuks lahkus ta vähem kui aasta pärast kuju avamist manala teele.

Lisaks Lüganuse valla toetusele koguti Heino Lipu kuju püstitamiseks raha ka avaliku korjanduse teel.

Maidla mõisa pargis on alates 2009. aastast peetud Heino Lipu kuulitõukevõistlusi. Kuju avamise päeval, 24. juunil 2022. aastal selgusid Maidlas erandkorras kuulitõukes ka meeste ja naiste Eesti meistrid.

Jõhvi Heino Lipu nimeline kergejõustikustaadion avati kolm päeva varem, 21. juunil 2022. aastal, Heino Lipu 100. sünniaastapäeval. Tegu on ainsa nimelise Eesti kergejõustikustaadioniga.



Heino Lipp oli Eesti kergejõustiklane, treener, õppejõud ja sporditegelane, kes küll juhtis 1948. aastal kümnevõistluses maailma edetabelit, kuid N. Liit ei lubanud teda välismaale võistlema ja nii jäi tal olümpiale minemata. Olümpiale pääses mees alles 1992. aastal, kui ta 70-aastasena kandis Barcelona olümpiamängude avatseremoonial Eesti lippu. Heino Lipp suri 2006. aastal 84-aastasena.