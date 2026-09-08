Iraani naftatulu kuivab USA blokaadi tõttu kokku

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA mereblokaad lõikas ära Iraani naftatarned ning see avaldab täiendavat survet islamiriigi räsitud majandusele. Must kuld on Iraani peamine välisvaluutaallikas ning kolmandik riigieelarvest pärineb naftatuludest.

Laevaliiklust jälgiva ettevõtte Kpler andmetel pole ükski Iraani toornaftat vedav laev pärast USA mereväe poolt juuli keskel taastatud blokaadi piirkonnast välja pääsenud. Iraan laeb endiselt tankeritele naftat, kuid need laevad on jäänud piirkonda lõksu.

Samal ajal on väljaspool Pärsia lahe piirkonda asuvatel tankeritel oleva Iraani toornafta maht langenud 90 miljonilt barrelilt 29 miljoni barrelini, selgub Kpleri andmetest. Praeguse tempo juures võivad need varud oktoobriks ammenduda.

Seega on Iraan ilma jäämas oma peamisest välisvaluutaallikast, riaali kurss langeb kiiresti ning inflatsioon saab hoogu juurde.

"Nüüd sõltub palju sellest, kui suurt majanduslikku survet on Iraani režiim valmis taluma oma sõjaliste ja geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks," ütles konsultatsioonifirma Capital Economics ökonomist Hamad Hussain.

The Wall Street Journal toob välja, et umbes kolmandik Iraani riigieelarvest kaetakse tavaliselt naftatuludest. Diplomaatiliste jõupingutuste käigus konflikti lõpetamiseks peatas USA juuni keskel blokaadi, mis võimaldas Teheranil toimetada välismaale märkimisväärses koguses naftat hilisemaks tarnimiseks. Nüüd elab riik nende naftakoguste müügist saadud tulude arvelt.

Nüüd on ka see Iraani jaoks elutähtis kanal kadumas ning merel asuvad naftavarud võivad ammenduda oktoobri keskpaigaks. Varem tarnitud naftalastide eest tehtavad maksed lakkavad tõenäoliselt laekumast detsembri keskpaigaks. Ka nende maksete kättesaamine võib USA uue majandusliku surve tõttu muutuda keerulisemaks.

Mõned Iraani Hiinas asuvad kliendid on juba pööranud pilgu Saudi Araabia, Iraagi ja Araabia Ühendemiraatide toornafta poole.

USA surve laieneb ka Iraani naftakeemiatööstusele, mis on riigi suuruselt teine välisvaluutaallikas. Ka naftakeemiatoodete eksport sõltub suuresti meritsi toimuvast kaubavahetusest.

Ekspordi piiramine süvendab nüüd Iraani majanduskriisi, majandus peaks tänavu kahanema 5,4 protsenti, aastane inflatsioon peaks ületama 80 protsendi piiri.