USA majanduse kohal olevad murepilved tõukasid Wall Streeti punasesse

Investorid jätkasid neljapäeval nädalaid kestnud USA võlakirjade müüki ning võlakirjade tootlus kerkis viimaste aastate kõrgeima taseme lähedale. Rahandusministeerium püüab samal ajal laenukulusid ohjeldada, tarbimine näitab aeglustumise märke ning USA börse tabas langus.

USA rahandusminister Scott Bessent on viimasel ajal suurendanud valitsuse võlakirjade ostmist, et vähendada võlakirjade tootlusi. Bessent loodab sellise sammuga vähendada laenukulusid, kuid neljapäeval olid võlakirjade tootlused taas viimaste aastate kõrgeimatele tasemetele lähedal.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et see avaldab survet Nvidiale, SpaceX-ile ja teistele suurfirmadele. Kõrged võlakirjatootlused muudavad laenamise kallimaks ning mõjutavad eriti tehnoloogiasektorit, kus tehisintellekti buumi ajal aktiivselt laienetakse.

Tööstusindeks Dow Jones langes 1,3 protsenti, S&P 500 indeks 0,9 protsenti ning tehnoloogiaindeks Nasdaq ühe protsendi võrra.

Analüütikud leiavad, et Bessenti tagasiostuprogramm ei lahenda USA võlakoormusega seotud sügavamat probleemi.

"See on vaid plaaster. See ei lahenda tegelikult probleemi," ütles varahaldusfirma LPL Financial tippjuht Lawrence Gillum

Neljapäeval avaldas oma viimased majandustulemused ka jaemüügihiid Walmart. USA suurim jaemüüja teatas viimase kuue aasta väikseimast müügikasvust. Analüütikute hinnangul viitab see taas sellele, et USA majanduskasvu peamine mootor ehk tarbimine on aeglustumas. Walmarti aktsia langes 9,2 protsenti.

"See kinnitab ilmselget tõsiasja, et võrreldes aasta algusega avaldab kõrgem kütusehind tarbijatele täiendavat survet," ütles Walmarti finantsjuht John David Rainey.

Browni ülikooli andmetel on ameeriklased kulutanud tänavu autokütusele 88 miljardit dollarit rohkem, kui nad oleksid kulutanud ilma Iraani sõjast tingitud energiahindade tõusuta. Naftahinnad püsivad endiselt kõrgel tasemel ning suured transpordikulud jätavad tarbijatele vähem raha muudeks ostudeks.

Kuigi tarbijad on üha ettevaatlikumad, eeldavad paljud majandusteadlased, et kütusehind ei ole veel piisavalt kõrgel tasemel, et avaldada tarbijate kulutustele märkimisväärset mõju.

Samas aitab mõõdukam tarbimine hoida inflatsiooni kontrolli all, mis omakorda vähendab survet föderaalreservile.

"Majandus on piisavalt tugev, et vältida majanduslangust, kuid mitte piisavalt tugev, et inflatsiooni kõrgemale ajada. See on hea aktsiaturgude jaoks, sest hoiab föderaalreservi ooteseisundis," ütles finantsfirma Wilmington Trust ökonomist Luke Tilley.