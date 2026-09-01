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USA ja Iraani konflikti ägenemine kergitab taas nafta hinda

Välismaa
USA-le kuuluvad hävitajad
USA-le kuuluvad hävitajad Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/VCG
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA ja Iraani konflikti ägenemine tõstab maailmaturul taas nafta hinda. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval ligi 1,4 protsenti ja on nüüd umbes 92 dollarit barreli kohta.

USA ründas hiljuti Hormuzi väina lähedal Iraani raketiheitjaid, islamiriik vastas vasturünnakuga. Investorid muretsevad nüüd, et konflikt võib pikeneda ja häirida laevaliiklust Pärsia lahe piirkonnas, vahendas The Wall Street Journal.

Finantsfirma ING analüütikute Warren Pattersoni ja Ewa Manthey sõnul on peamine küsimus, kas mõlemad pooled korraldavad uusi rünnakuid ning kas reederid muutuvad Hormuzi väina läbimise suhtes kõhklevamaks.

Jaapani suurpanga MUFG analüütikute hinnangul on olukord Hormuzi väinas endiselt ebakindel, hoolimata sellest, et Pärsia lahe tootjad jätkavad eksporti läbi väina. Naftaturu pingeid suurendab ka Venemaa diislikütuse ekspordikeelu pikendamine septembri lõpuni.

Samal ajal kavandab USA toetatud ettevõte Venezuelas naftatootmise olulist laiendamist, mille raames plaanitakse kasutada rohkem kui 50 puurimisplatvormi 17 naftaväljal. See aga ei lahenda lühiajalisi tarneprobleeme, kuna igasugune Venezuelast pärit pakkumise suurendamine toimub tõenäoliselt järk-järgult.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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