Narva otsustas välja kuulutada energiaalase hädaolukorra

Narvat kütva Enefit Poweri gaasihange kukkus pakkujate puuduse tõttu läbi ja hädaolukorra seisund võimaldab taotleda keskkonnaametilt luba võtta kasutusele muid energiaallikaid ehk kütta linna põlevkiviõliga.

"Oleme jõudnud aruteludes, ära kuulates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja keskkonnaameti, muidugi ka Enefit Poweri, järeldusele, et just praegu tuleks kuulutada välja hädaolukord. Ikka on nii, et saani rauta suvel ja vankrit talvel, valmistume keeruliseks sügiseks ja talveks," ütles Narva linnapea Katri Raik.

"Enefit Power peab pöörduma keskkonnaameti poole ja küsima luba, et kasutada gaasi asemel vajadusel põlevkiviõli. Ma loodan, et keskkonnaamet kaaludes kõiki argumente ja ka Narva linna seisukohta ja muret selle loa ka annab," ütles Raik.

Raiki sõnul on Narva linnale oluline hinna küsimus ja Enefit Poweri arvutuste kohaselt on linna põlevkiviõliga kütmine ainult kolmandik gaasihinnast. "Gaasi puhul peame arvestama, et me ei tea, kuidas gaas Narva jõuab, põlevkiviõli puhul peame arvestama, et Enefit Power peab põlevkiviõli varuma. Nii et praegu on õige aeg mõelda sügisele ja talvele."