NATO üksused teevad Ämarist igapäevaseid lende Baltikumist Kesk-Euroopani

Briti lahingugrupi transpordikopterid Chinook viisid teisipäeval Ämarisse ajakirjanikke. Chinookid teevad peamiselt varustuse ja laskemoona vedusid Lõuna-Eestis asuva teise brigaadi juurde, kus paikneb juunikuus lisaks saabunud briti lahingugrupp. Kokku teenib Eestis umbes 1600 briti sõdurit.

Samuti kaardistatakse sobivaid maandumiskohti.

"Ämarist on kopterid vedanud hulga varustust ja inimesi nädalavahetusel. Täna pärastlõunal nad viivad Prantsuse kompanii Eesti teise otsa. Nädala jooksul veetakse NATO lahingugrupi sõdureid. Lennatakse Kagu-Eestisse ja läände, kus praegu õppused käivad," rääkis NATO lahingugrupi ülem Dai Bevan.

NATO on tugevdanud oma õhujõude Ämaris pärast Ukraina sõja algust ja õhuturbelendudele ja treeningule on lisandunud patrull-lennud kõikjal NATO idapiiril.

"Lennuaktiivsus on oluliselt tõusnud. Kõik need lennukid teevad üks-kaks, mõnikord isegi kolm missiooni päevas," rääkis õhuväe staabiülem kolonel Janek Lehiste.

Belgia jäi Ämarisse missioonile teiseks rotatsiooniks koos märtsis saabunud Prantsuse üksusega. Eelmisel reedel saabusid Ämarisse kuus USA hävitajat F-35 Vermonti osariigi rahvuskaardist NATO piiride kindlustamise operatsiooni Õhukilp raames.

"Oleme lennanud iga riigi kohal piki NATO idatiiba. Eestist alates kuni Bulgaariani oleme lennanud igal pool," rääkis USA üksuse ülem kolonelleitnant "Rocky" MacRae.

"Meil on umbes 85 väljalendu kuus. Meil on relvastatud ja relvastamata lennud. Relvastatud lennud on piiripatrull, kui me lendame piki Venemaa, Valgevene ja Kaliningradi piire. Relvastamata on treeninglennud NATO liitlastega," rääkis Belgia üksuse ülem major Maes.

Teisipäeva keskpäeval tõusid õhku Belgia ja USA hävitajad. Belglased lendasid harjutama koos Leedus paiknevate Tšehhi hävitajatega, ameeriklased tegid õhuturbelendu.