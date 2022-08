Hiiumaa vald ootab uut elektriühendust Lätist üle Eesti suursaarte Soomeni

Ettepanekus leiab vald, et lisaks riikidevahelise elektriühenduse parandamisele looks see piirkonda meretuuleparkide liitumisvõimaluse. Hiidlased tahavad sellest lisaks abi ka sellele, et kohalik Elektrilevi jaotusvõrk ei suuda praegu vastu võtta näiteks uusi päikeseelektrijaamu, mis sooviksid elektrit müüa.

"Hiiumaa on ainuke maakond, kus ei ole põhivõrku. Meil on 35-kilovatine jaotusvõrk, mis on pärit eelmisest riigikorrast. Ja hetkel on olukord selline, kus meie tootmisettevõtted ei saa enam suureneda, on olukord, kus ühtegi uut tootmisettevõtet meile rajada ei saa ja isegi päikesepaneele jaotusvõrk enam vastu ei võta," selgitas vallavolikogu esimees Anu Pielberg.

Eesti elektrisüsteemi haldur Elering ütles kirjalikus vastuses ERR-ile, et järgmise Eesti ja Soome ühenduse Estlink-3 puhul on optimaalseim alguspunkt siiski Paldiski piirkonnas.

Samas lisas ettevõte, et Läänemere-riikide süsteemihalduritel on lähemate aastakümnete jooksul plaanis riike ja meretuuleparke siduv elektriühenduste võrgustik. Võimalik, et see ulatuks ka Eesti saarteni. Näiteks plaanib Enefit Green Hiiumaast põhja poole kuni 1100-megavatise võimsusega meretuuleparki.

Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annus ütles, et Eesti kontekstis on Hiiumaal taastuvenergia tootmise potentsiaal küllaltki suur.

"Reaalne potentsiaal Hiiumaal taastuvenergiast elektri tootmiseks, see ulatub umbes kahe gigavatini. Enamik sellest, jah merel," ütles ta.

Rahvusvahelise ühenduse asemel on väiketootjate jaoks lahendus pigem kohaliku võrgu arendamises. Hiiumaa jaotusvõrgu omanik Elektrilevi teatas, et vaba võimsust annaks juurde uus merekaabel Hiiumaa ja Saaremaa vahel, mille projekteerimine on algamas. Sügisel plaanib Elektrilevi lisaks paindlikkusteenuse hanget, et elektri tarbimist Hiiumaal targemalt juhtida ja selle kaudu võrgus rohkem vaba võimsust tekitada.