Kas pakkuda neljandat vaktsiinidoosi kõigile, pole seni selge

Lääne-Tallinna keskhaigla juhi Arkadi Popovi sõnul on sügisel oodata koroonaviiruse nakatumise kasvu, mis tõttu soovitab ta mõtlema hakata neljanda vaktsiinidoosi peale, et olla paremini kaitstud.

"Neljandat doosi ongi vaja teha nendele, kes on kolmanda doosi saanud vähemalt pool aastat tagasi või kes on läbi põdenud vähemalt pool aastat tagasi," ütles Popov.

Neil, kellel on eelnevalt vaktsineerimiskuuri läbiviimisel probleeme esinenud, on võimalus saada valgupõhist vaktsiini.

"Me saame kasutada üldjuhul vaktsiine Comirnaty või Spikevax, aga nüüd on tekkinud võimalus ka näiteks valguvaktsiini kasutamiseks, nendele, kellel on probleeme olnud näiteks eelmise vaktsineerimiskuuri läbiviimisel, kui esinesid mingid reaktsioonid," lausus Popov.

Viroloog Irja Lutsar ütles, et neljas doos ei pruugi riskigruppi kuulujatele viimaseks jääda.

"Neljas doos tõenäoliselt ei ole viimane. Väga paljud riigid, kes kevadel soovitasid neljandat doosi just eakatele 80 pluss ja riskigruppidele, need praegu juba soovitavad viiendat doosi, sest nendel inimestel on kuus kuud juba sellest neljandast doosist möödas. Võimalik, et kui jäävad need vaktsiinid, mis meil praegu on, siis riskigruppidele ja eakatele tuleb ka kuues doos ja seitsmes doos," lausus Lutsar.

Samas ei ole Lutsari sõnul praegu kindel, mida ülejäänud peaksid tegema.

"Küsimus on, mida teha nendega, kes ei kuulu riskigruppidesse ja kes ei ole eakad. Neid on ka palju, nende kohta on õige vastus, et praegu ei tea. Üsna selge on, et need vaktsiinid ei kaitse ka neid inimesi nakatumise eest ega ka kergema haiguse eest. Sellisel juhul hakkab juba see riski ja kasu suhe mängima nii, et vaatame, mida uuringud toovad. Ma väga tahan uskuda, et turule tulevad vaktsiinid, mis ka viiruse kandluse ära kaotavad, aga seda praegu ei ole," lausus Lutsar.