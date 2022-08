Lukas: koolid peavad töötama kontaktõppel ning kiirtestimine jätkub

Kui 1. septembril õpilased taas koolimajja kogunevad on paratamatu, et nendega võib kaasa tulla koroonaviirus. Et viirus kulutulena levima ei hakkaks plaanib haridus- ja teadusministeerium koolid taas varustada kiirtestidega.

"Selleks tarnitakse augustikuus täiendav partii koolidesse. Osal on ka kevadisi teste järgi veel. Saame reageerida kui kusagil on haigestumisi näha," ütles Lukas.

Testimise korraldus jääb koolide endi otsustada. Lukas loodab, et uuel õppeaastal pääseb kergemate piirangutega. Näiteks lühendati juba suvel eneseisolatsiooni pikkust.

"Kui nende test on olnud positiivne, siis on eneseisolatsioon viis päeva. Kui on lähikontaktne, kes ei ole kas vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul läbipõdenud, siis on soovitav – loodan, et koolid jälgivad seda – jääda viieks päevaks eneseisolatsiooni. Sellised ettevalmistavad põhitingimused on teada," lausus Lukas.

Kooli otsustada jääb ka maskide kandmine. "See kas see kohalikus koolikultuuris juurdub on ikka kooli teha väga palju. Seda üle riigi ette kirjutada ei saa," sõnas Lukas.

Kuigi nakkusjuhtude arv on eelmise aasta augusti algusega võrreldes kõrgem, ei tasu siiski karta viimase sügise koroonaviiruse laine täpset kordumist, ütleb terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Juta Varjas.

"Meil on siiski päris palju lisaarsenali alates vaktsineerimisest kuni selleni, et inimesed teavad, kuidas oma tervist jälgida. Tänu sellele ma ei hakkaks neid olukordi täna võrdlema," ütles Varjas.

Koolikollete tekke vältimiseks on Varjasel kaks soovitust – veel tegemata vaktsiinisüstid peaks enne sügist ära tegema ning haigussümptomitega peab püsima kodus.

Lukas rõhutab, et enne kooliaasta algust võivad veel juhised koolidele muutuda. Kindel on, et sama kergekäeliselt kui varem enam distantsõpet ei rakendata.

"Minu eesmärk on jätkata seda head liini, mida minu meelest eelmine haridusminister hoidis. Koolid peavad töötama kontaktõppel," lausus Lukas.