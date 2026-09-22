Macron palus Brüsselil kütusehindade ohjeldamiseks leevendada energiareegleid

Prantsusmaal tõuseb autokütuse hind ning sotsiaalsete rahutuste puhkemise pärast muretsev president Emmanuel Macron palus Euroopa Komisjonil leevendada või edasi lükata mõningate EL-i energiavaldkonna reeglite rakendamist.

Lähis-Ida konflikti tõttu tõuseb Euroopas autokütuse hind ning Macron seisab kodumaal silmitsi võimalike sotsiaalsete rahutustega.

Macron soovib eelkõige, et uute metaaniheite reeglite jõustumine lükataks ühe aasta võrra edasi. Nende reeglite kohaselt võidakse nafta- ja gaasiettevõtteid trahvida, kui nad ei esita nõutud andmeid metaaniheitmete kohta. Reeglite eesmärk on vähendada tugeva kasvuhoonegaasi heidet. USA valitsus ja naftahiiglased leiavad samas, et sellised reeglid ohustavad Euroopa energiajulgeolekut.

Lisaks soovib Macron ajutiselt leevendada EL-i kütusekvaliteedi nõudeid ning lubada diislikütuses suuremat biokütuste osakaalu.

"Usun, et on kasulik juhtida tähelepanu mitmele punktile, mis Euroopa tasandil käsitlemise ja rakendamise korral võiksid üheskoos tugevdada meie impordi- ja tootmisvõimekust lühiajalises perspektiivis," kirjutas Macron eelmisel reedel Ursula von der Leyenile

Prantsuse valitsus on seni toetanud kõige enam mõjutatud sektoreid kütusetoetustega, kuid välistanud üldise kütuseaktsiisi langetamise, kuna see vähendaks riigi maksutulusid. Maksutulude vähenemine kahjustaks valitsuse püüdlusi vähendada eelarvepuudujääki, samal ajal muutub Prantsusmaa riigivõla teenindamine üha kulukamaks.